ERC : Albert von Thurn und Taxis rebondit en rallye

Après avoir évolué dans le monde du GT, Albert von Thurn und Taxis s’engage en rallye avec un programme complet en ERC

Albert von Thurn und Taxis cherche à avoir un nouvel élan dans sa carrière sportive.

Après avoir évolué en GT, l’Allemand dont la famille est à l’origine du système postal en Europe s’engagera à plein-temps en ERC au volant d’une Skoda Fabia R5 préparée par Wevers Sports et restera copiloté par Bjorn Degandt.

Albert von Thur und Taxis sur sa Skoda Fabia R5 © Photo4

« Mes premières images du rallye remontent au temps du Groupe B, s’est souvenu Albert von Thurn und Taxis, champion 2010 de l’ADAC GT Masters. Depuis, j’ai toujours rêvé de faire du rallye mais les opportunités m’ont conduit au circuit. J’en ai été très satisfait et j’y suis resté pendant quelques années, mais j’ai décidé de passer à quelque chose de plus difficile en sport automobile. »

« Je n’ai que très peu d’expérience, a ajouté l’Allemand. C’est un peu fou pour moi de disputer l’REC avec si peu d’expérience. J’ai fait mes premiers rallyes avec Bjorn l’an dernier. Il ne s’agissait que de quelques épreuves nationales qui me permettaient de savoir s’il fallait aller plus loin.

Je compte évoluer plus haut dans quelques années et nous avons jugé utile d’acquérir déjà de l’expérience au niveau international, même si l’on doit pour cela rester très humbles en termes de résultats et de ne pas craindre d’être mis en retrait. »

La saison 2017 d’ERC débutera avec le Rallye des Açores le 30 mars et le 1er avril.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Photo4)