WeatherTech SportsCar Championship: Alex Lynn rejoint le Wayne Taylor Racing

Wayne Taylor Racing a annoncé l’arrivée d’Alex Lynn au volant de la Cadillac

Pour la deuxième et la dernière manche du WeatherTech SportsCar Championship.

Après avoir remporté les 24H de Daytona avec Max Angelilli et Jeff Gordon, les frères Taylor partageront le volant de leur Cadillac avec un nouveau venu dès la prochaine épreuve.

En effet, le Wayne Taylor Racing a choisi Alex Lynn, pilote GP2 de l’écurie française DAMS, pour remplacer Angelilli qui a pris sa retraite après Daytona. L’anglais sera aligné sur les 12H de Sebring et Petit Le Mans.

Pilote de développement du Williams Martini Racing F1 Team, Lynn a déjà participé à quelques courses en endurance. La saison dernière, il a roulé pour le compte du Manor Racing en World Endurance Championship au volant de la Oreca 05, sur les tracés de Fuji, Shanghai et Bahrain. Il a dernièrement participé au 12H d’Abu Dhabi avec une Ligier JSP3.

« Je suis enchanté de faire mes débuts en IMSA avec l’équipe Konica Minolta, sur la Cadillac DPi-V.R. L’équipe et le constructeur qui ont un tel héritage et un tel désir de gagner.

J’aimerai sincèrement remercier Wayne et Max de me faire confiance et de me donner l’opportunité de rejoindre Ricky et Jordan au volant de cette incroyable auto.

J’ai hâte d’apprendre énormément de l’équipe et de continuer sur la fabuleuse lancée de Daytona. Je pense réellement qu’on se battra pour la victoire à Sebring et Road Atlanta. » – Alex Lynn

source : www.us-racing.com par Sylvain LE MOUEE (photo © Alex Lynn Racing)