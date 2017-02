Neuville s’échappe au Rallye de Suède

Thierry Neuville a pris la tête du Rallye de Suède et a creusé l’écart sur ses poursuivants dans le second passage de la première étape

Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Rallye de Suède et a creusé une belle avance sur ses poursuivants dans la seconde boucle.

Le Belge a fait notamment la différence en signant trois scratchs consécutifs et s’est envolé dans l’ES7 de Svullrya où il a relégué Jari-Matti Latvala (Toyota) à près de 18 secondes.

Le premier leader de l’épreuve a rétrogradé en 2e position et pointe désormais à plus de 28 secondes du Belge qui a su bien conserver ses pneus cloutés sur les derniers parcours.

Le podium provisoire est complété par Ott Tänak (Ford) qui pointe à 21 secondes du pilote Toyota et qui a pris l’avantage sur Kris Meeke (Citroën) et Sébastien Ogier (Ford) sur le dernier parcours.

L’Estonien a bénéficié d’un changement de boîte de vitesses à l’assistance de la mi-journée. Kris Meeke et Sébastien Ogier sont séparés par moins de 4s, mais le champion du monde en titre profitera d’une meilleure position sur la route dans la 2e étape.

Hayden Paddon (Hyundai) pointe désormais au 6e rang après avoir réalisé des réglages concluants sur sa i20 WRC, alors qu’il n’évoluait qu’en 10e position à la pause. Le Néo-Zélandais dispose désormais de plus de 22s d’avance sur son coéquipier Dani Sordo.

Craig Breen (Citroën) reste en 8e place en devançant Elfyn Evans (Ford) et Stéphane Lefebvre (DS 3). Ces derniers ont profité des malheurs de Mads Ostberg (Ford) et Juho Hänninen (Toyota). Le Norvégien a écopé d’une pénalité de 50s pour un retard de 5 minutes à la sortie de l’assistance avant d’abandonner avant la dernière spéciale, tandis que le Finlandais a mis pied à terre après avoir endommagé sa Yaris WRC en heurtant un arbre.

Pontus Tidemand (Skoda) continue de dominer le WRC 2 et mène désormais la catégorie devant Teemu Suninen (Ford) et Ole Christian Veiby (Ford). Éric Camilli (Ford) pointe au 4e rang à plus d’une minute du tiercé de tête.

La deuxième étape débutera à 8h08 avec les 31,6km de Knon, la plus longue spéciale du Rallye de Suède.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis – (photo © FRANCOIS BAUDIN / DPPI)