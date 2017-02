Journée parfaite pour Schultz et Tremblay à Valcourt

35e Grand Prix Ski-doo de Valcourt

Les mordus d’adrénaline ont bravé le froid aujourd’hui pour assister aux premiers départs de la 35e édition du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance.

Avec un programme de course complet dans toutes les disciplines, les spectateurs ont eut droit à de chaudes luttes tout au long de la journée.

UN PODIUM SIGNÉ SKI-DOO EN SNOCROSS

La finale de snocross combinant les Pilote Pro Open et Pro Lite avait des airs de podium de la 34e édition. Le Québécois Tim Tremblay, son coéquipier Lincoln Lemieux du Vermont et le suédois Adam Renheim, se sont partagés dans l’ordre les 3 positions de tête avec de bonnes batailles particulièrement en début de course. Un podium signé Ski-doo qui donne le ton à la féroce compétition qui s’annonce tout au long du week-end dans cette discipline.

JOURNÉE PARFAITE POUR SCHULZ

Les pilotes en classe élite d’ovale sur glace, le Pro Champ, ont démontré leurs talents aux spectateurs en poussant au maximum leur motoneige sur le Circuit Yvon Duhamel. Un départ mené par l’américain Matt Schulz, de Gunna Sterne, meneur au championnat de la TLR CUP, et de l’Ontarien Colt Dellandra. Un schéma qui s’est poursuivi en constance durant plusieurs tours. Peu après la mi-course, suite des ennuis mécaniques pour Dellandra et Jordan Wahl, Cardel Potter (58) a acquis la 3e position qu’il a conservé jusqu’au fil d’arrivée. Les deux seuls québécois ayant pu accéder à la finale, Jason Lavallée de Drummondville et Felipe Roy-Lalonde originaire de St-Judes ont respectivement teminé la course au 8e et 9e rang.

La soirée se terminera avec le retour du spectacle présenté à l’Aréna de Valcourt à l’cccasion de la 35e édition. La formation Kain y entamera sa tournée et nul doute que les vrais fans seront au rendez-vous. Le band originaire de la région de l’Estrie, Les Culs-de-Sac, ont reçu le mandat de réchauffer la foule en première partie.

COURSES D’ACCÉLÉRATION, SNOCROSS ET OVALE SUR GLACE CE SAMEDI

Le programme de course se poursuit samedi sur l’ovale de glace et sur la piste de snocross. Les courses d’accélération, présentées dès 15h00, seront également à voir pour les amateurs de puissantes motoneiges, et ce, jusqu’à environs 20h00 . Tout juste après des feux d’artifice, le spectacle hommage à Bon Jovi « Raise your hands » ravira les amateurs de rock.

Les spectateurs peuvent se procurer leurs billets journaliers de même que les passeports 3 jours à la billetterie située à l’entrée du site. Le programme complet des activités est disponible en ligne au grandprixvalcourt.com

