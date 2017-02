Blancpain GT : Calado complète l’équipage de Kaspersky

James Calado au côté de Marco Cioci et Giancarlo Fisichella

Kaspersky Motorsport a confirmé James Calado au côté de Giancarlo Fisichella et Marco Cioci sur la Ferrari 488 GT3 qui sera engagée en Blancpain GT Endurance Cup.

Après avoir annoncé Giancarlo Fisichella et Marco Cioci sur la Ferrari 488 GT3 engagée dans la catégorie Pro des Blancpain GT Series Endurance Cup, Kaspersky Motorsport a confirmé James Calado comme 3e pilote de l’équipage.

Le Britannique qui partagera le volant de la Ferrari avec les deux Italiens connaît bien la monture italienne après avoir évolué en IMSA et en WEC avec cette monture, sous la bannière d’AF Corse, du SMP Racing ou encore du Risi Competizione.

« Ça va être un sacré défi pour nous, mais je connais déjà très bien l’équipe et je suis certain que nous aurons une très bonne saison avec mes coéquipiers expérimentés. La nouvelle voiture est fantastique à piloter et les bagarres en piste promettent d’être passionnantes », a commenté James Calado.

La saison 2017 des Blancpain GT Series Endurance Cup débutera le week-end du 23 avril à Monza (Italie).

source Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © Kaspersky Motorsport)