Au Salon de la Moto de Montréal

Un avant-goût des nouveaux modèles Street/performance, Aventure, motos double usage/hors route, sport, scooters et trois roues présentés au Salon

Avec des dizaines de nouveaux modèles rassemblés cette année, le Salon de la moto de Montréal fera le bonheur de tous les adeptes de moto, des débutants aux plus expérimentés.

Du vendredi 24 au dimanche 26 février au Palais des congrès de Montréal, ils y découvriront les plus récentes innovations des principaux constructeurs mondiaux : Harley-Davidson, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW, Honda, Ducati, Triumph, etc.

En plus, des modèles présentés plus bas, ils y dévoileront leurs nouveautés dans des catégories comme les petites cylindrées, les rétros et les street/urbaines. Voici quelques exemples des modèles 2017 tant attendus, présentés au Salon.

Street/performance

Ducati Monster 797: l’iconique à la portée de tous

Sportive, compacte, minimaliste, mais sophistiquée et moderne, c’est la porte d’accès vers le monde Ducati pour un pilotage simple, intuitif et, en même temps, un pur divertissement sportif. Son design, élégant, musclé et incontestablement Monster, intègre parfaitement le guidon large, le réservoir, le châssis à treillis, le moteur et la fourche arrière bi-bras. Ses lignes exploitent des éléments de design qui forment des composants structuraux, comme le traditionnel châssis à treillis Ducati réalisé en une seule pièce. Chaque élément exprime un haut niveau de recherche stylistique et technique.

Kawasaki Z900: la superdénudée idéale

Chaque mouvement de l’accélérateur provoque une accélération vive et exaltante. Son châssis ultraléger se prête bien à un pilotage sport enthousiaste et un plaisir maximisé. Un parfait équilibre sublime de puissance et de qualités dynamiques. Sa suspension Horizontal Back-link dispose l’amortisseur presque à l’horizontale. Placé très près du centre de gravité de la moto, il contribue ainsi grandement à la centralisation de la masse et contribue à améliorer la tenue de route.

Suzuki GSX250R: la sportive urbaine

En ville ou sur route, cette machine à carénage complet transmet à un public élargi la stimulation et la satisfaction de conduite de l’héritage des motos sport Suzuki. Belle allure sportive, performance nerveuse, mais facile à contrôler, large gamme de puissance, maniabilité agile, consommation de carburant au sommet de sa catégorie et position de conduite confortable. Elle convient aussi bien aux déplacements quotidiens qu’aux longues randonnées de tourisme. Chaque aspect associé à la performance est optimisé pour tirer le plein potentiel de cette moto, puis livrer un pur délice.

Yamaha FZ-10: émotions fortes au rendez-vous

Puissance, agilité et maniabilité: elle déborde de ces atouts enviables grâce à son moteur, son cadre et sa suspension entièrement réglable, tous inspirés de la R1. Les pilotes expérimentés raffoleront de sa position de conduite verticale très confortable, de sa puissance débordante et de sa précision mathématique dans les virages. Redessinés, les lumières et les soupapes d’admission, la chambre de combustion et les arbres à cames lui confèrent une maniabilité hors pair dans une myriade de conditions de conduite. Son extérieur distinctif se définit par sa silhouette dynamique un peu inclinée vers l’avant et son profil musclé et athlétique.

Aventure

BMW R 1200 GS Rallye and Exclusive: la perfection rencontre la passion

La GS n’a rien à envier. Ses multiples prix et essais triomphaux dans les magazines techniques le prouvent. Son nouveau modèle fait encore mieux en matière d’aptitude au tourisme et de performances hors route. Son moteur bicylindre boxer de 125 HP (92 kW), économique et gorgé de couple, garantit le plaisir de conduire en toute situation. Légendaire pour sa fiabilité, il est aussi très docile. Et avec les nouvelles assistances électroniques, dont le réglage électronique de la suspension retravaillé, la R 1200 GS redevient la référence pour le plaisir de conduite sur pression d’un bouton.

KTM 1090 Adventure R: le monde est à vous

Sa suspension, ses roues parfaites hors des sentiers et son moteur n’attendent que vous pour rugir. Elle affiche fièrement un riche historique de plusieurs décennies de victoires dans des rallyes. Ce modèle jouit de la même technologie de pointe que le célèbre KTM 1290 Adventure R. Et même si les capacités de son moteur sont un peu plus petites, celui-ci reste puissant, avec ses 125 c-v.

Kawasaki Versys-X 300 ABS: votre billet pour l’aventure

Conçue pour devenir votre partenaire de voyage idéale, la Versys-X 300 est bâtie pour l’aventure. Son bicylindre de 296 cm3 en fait une machine unique en son genre, qui bénéficie d’un comportement dynamique agile et sport grâce à son châssis léger et à sa suspension à long débattement. Aussi performante pour les déplacements quotidiens que pour rouler sur de grandes distances.

Double usage/hors route

Ducati Scrambler Desert Sled: sorti du désert et des montagnes de Californie

Une version clairement enduro, inspirée de l’univers des motos tout-terrain qui, dans les années 60 et 70, étaient de véritables légendes aux États-Unis. Son nom («Traîneau du désert») fait allusion aux motos de plus de 500 cc de série que les adeptes modifiaient souvent eux-mêmes pour les adapter au désert californien.

C’est dans cet esprit qu’a été réalisé ce modèle à moult caractéristiques: nouvelle position de conduite avec assise plus haute, cadre renforcé et suspensions entièrement réglables, protection de phare homologuée et sabot moteur incontournable. Ses jantes de 19 pouces à l’avant et de 17 à l’arrière équipées des nouveaux pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR la complètent.

Honda CRF250 Rally: à l’aventure

Parmi ses atouts, notons son compact et sophistiqué moteur monocylindre à quatre temps de 249 cc refroidi au liquide à DACT qui produit un couple fort et linéaire à bas régime, en plus d’offrir une excellente performance à régime élevé.

La large bande de puissance du moteur la rend facile et rassurante à piloter tout en contribuant à un rendement énergétique impressionnant. Des améliorations aux systèmes d’admission et d’échappement du moteur augmentent la puissance de 10%, par rapport au modèle de 2016.

Suzuki RMX 450Z: à l’assaut des sentiers

Partageant des technologies de base avec la Suzuki RM-Z450 ayant remporté des championnats de classe ouverte, la RMX 450Z réécrit les règles pour les amateurs de hors-route sérieux.

Parmi ses particularités, notons son moteur de 449 cc à injection de carburant puissant et mordant ainsi que son châssis et sa caisse, tous deux étroits et de style agressif. Elle se démarque aussi avec son démarreur électrique, son bloc d’instruments à deux modes, à fonctions complètes, son éclairage enduro et les protections supplémentaires pour son châssis.

Sport

Suzuki GSX-R1000R: l’ultime moto sport

Elle redéfinit ce que signifie être l’ultime moto sport. Son châssis en fait la machine la plus légère, compacte, aérodynamique et maniable de l’histoire. Son tout nouveau moteur est niché au cœur d’un nouveau cadre en aluminium.

Il profite de corps de papillons exclusifs à calage variable des soupapes et à commande électronique pour une gamme de puissance élargie, tout en offrant une réponse à l’accélérateur précise et en douceur.

Sa gestion électronique comprend des modes de performance réglables permettant une amélioration et une calibration précise des actions du pilote. Avec le module à six axes, la GSX-R1000 reconnaît sa position sur la route ou sur la piste.

Ducati SuperSport: un nouveau concept de sport

Pratique en ville, mais aussi sur les autoroutes, cette moto est déterminée quand elle négocie des virages en campagne. La SuperSport allie confort et polyvalence sans renoncer à sa nature sportive. Émotions et plaisir de conduite.

Routière sportive pour tous, elle permet au pilote de donner libre cours à ses instincts sportifs, partout et n’importe quand. Ses lignes esquissent des formes dynamiques, visuellement compactes et légères.

Son design intègre des éléments typiques des motos sportives: fourche arrière monobras, réservoir sculptural et silencieux latéral compact. Avec deux sorties se chevauchant, celui-ci laisse complètement à vue la jante arrière au motif en «Y» des rayons.

Honda CBR 1000RR: lien total, contrôle total

Ce modèle est plus léger, plus puissant, plus facile à maîtriser. Son moteur à DACT et 16 soupapes présente plusieurs améliorations qui ont augmenté sa puissance de 10 chevaux tout en réduisant substantiellement son poids.

Même si son rapport poids-puissance a été bonifié de 14% (comparativement au modèle ABS comparable), la nouvelle CBR conserve son caractère convivial, grâce, en grande partie, à sa suite de systèmes électroniques de pointe formant un aspect-clé de la phase la plus récente du concept de contrôle total.

Yamaha YZF-R6: l’inimitable qui fait des jaloux

Depuis son arrivée en 1999, la R6 est la moto de prédilection des pilotes professionnels et amateurs de classe 600 qui ne veulent pas de compromis sur les performances.

Pour 2017, elle propose de nombreuses améliorations: freins ABS, disques de frein élargis, nouvelle fourche avant inversée et entièrement réglable de 43 mm. La silhouette inspirée de la R1 ne laissera personne indifférent! Son innovation et sa technologie d’avant-garde font rager la concurrence.

Scooters

Vespa 946 red: retour du futur

Vespa 946 renouvelle son mythe en exaltant les valeurs classiques de la tradition: traits du guidon, proportions du carénage, sinuosité vertigineuse de la selle. On reconnaît son système de freinage ABS et son contrôle de traction ASR.

Le monocylindre 125 cc quatre temps devance les exigences et garantit les meilleures prestations de sa catégorie. Injection électronique, distribution à trois soupapes, réduction des frictions et amélioration de la dynamique des fluides réduisent radicalement la consommation et les émissions, en établissant de nouveaux paramètres de référence.

Piaggio Liberty 150: évolution et renaissance

Ses roues de 16 pouces à l’avant et de 14 à l’arrière lui procurent une grande stabilité et donnent la sensation de chevaucher une moto. Dotée de la technologie ABS et d’un système d’éclairage LED.

Stylisé, léger, facile à conduire, offrant d’excellentes performances et soucieux de l’environnement, il est au goût du jour, mais conserve les valeurs ayant contribué au succès de la marque Piaggio.

Trois roues

Spyder F3 Limited: objectif confort

Une position de conduite décontractée, un maximum de confort et des compartiments de rangement pour sortir en ville ou une longue randonnée. Une plus vaste capacité de chargement et une meilleure protection contre le vent le rendent prêt pour de grandes aventures.

Son système unique UFit permet d’ajuster facilement les marchepieds, puis de choisir le guidon adapté à ses goûts et besoins. Sa suspension arrière tout confort est contrôlée par un réglage manuel de précharge de l’air qui optimise les performances pour le conducteur, le passager et le poids de chargement.

Polaris Slingshot SLR: plus audacieuse que jamais

Sous son capot: une protection pour collecteur d’échappement SLR et une admission d’air ouverte. Elle se distingue notamment par sa peinture à deux tons aux accents de couleur, ses graphiques sur tout le corps, son déflecteur de vent et ses disques de frein en matière composite. On remarque son habitacle en raison de son siège sport coupé, son volant Sparco et son ensemble d’éclairage à DEL intérieur.

Harley-Davidson Freewheeler: le souci du détail

Le style «hot rod» dépouillé et simplifié sur un cadre facile à manier permet de rouler avec toute la confiance que donne un véhicule à trois roues. Vous obtenez le profil d’un modèle Cruiser classique et tous les détails de style: aile arrière galbée de type Bobtail, tuyaux d’échappement à sortie biseautée, nacelle de phare chromée, guidon surélevé Mini-Ape de 12 pouces et roues Enforcer en aluminium.

L’accélération est fulgurante grâce au couple à bas régime du nouveau moteur Milwaukee-Eight 107. La fourche avant de 49 mm et la suspension arrière réglable contribuent à la douceur du roulement.

Campagna Motors V13R: le roadster avec du caractère

Ses 525 kilos de muscle se composent entre autres d’un nouveau bras oscillant, un système d’entraînement à courroie propre et sans entretien, et un système d’échappement personnalisable.

Elle est offerte dans une sélection de 12 couleurs. Les critiques disent de lui qu’il accélère comme une moto et s’immobilise avec la douceur d’une automobile.

Toutes les grandes marques sont présentes au Salon pour dévoiler plus de 500 nouveautés, sans oublier les accessoires et les plus récentes technologies. Soyez-y.

Du 24 au 26 février au Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle)

Le vendredi 24 février: de 12 h à 22 h

Le samedi 25 février: de 10 h à 21 h

Le dimanche 26 février: de 10 h à 17 h

Entrée (taxes incluses)

Adultes (15 ans et plus): 15,50 $

Aînés (65 ans et +) et étudiants (sur présentation d’une carte étudiant valide): 12 $

Juniors (6-14 ans): 11 $

Enfants (moins de 6 ans): gratuit si accompagnés d’un adulte

Laissez-passer familial (deux adultes et deux juniors): 40 $

Renseignements: salonmotomontreal.ca

source: Julie Gagnon – Salon de la Moto