Monster Energy NASCAR Cup : Jeff Gordon éligible pour une entrée au Hall of Fame en janvier 2019

Jeff Gordon pourra faire son entrée au Hall of Fame de la NASCAR dès 2019 et ce à condition qu’il soit parmi la promotion choisie en mai 2018.

Alors qu’il faut un délai de trois ans entre la dernière course courue et sa sélection au Hall of Fame de la NASCAR (Exception faite pour les carrières de plus de 30 ans, le délai et réduit à une saison – ndlr).

Jeff Gordon conserve la possibilité d’intégrer le Hall of Fame dès 2019, c’est-à-dire une sélection en 2018, mois de deux ans après sa dernière course en carrière.

Alors qu’il ne compte pas une carrière de plus de trente ans, Jeff Gordon reste malgré tout éligible pour une sélection au Hall of Fame en 2018 puisque la NASCAR a indiqué que les courses effectuées la saison dernière ne comptent pas en vue de son intronisation, les officiels estimant qu’il s’agissait de courses de remplacement et non d’une prolongation de carrière.

“L’éligibilité de Jeff pour son entrée au NASCAR Hall of Fame reste inchangée. La situation dans laquelle il s’est retrouvé l’an dernier n’est autre que celle du remplaçant. Ainsi, Jeff pourra être nomminé en 2018 pour une entrée en 2019.” – Kurt Culbert, porte-parole NASCAR

Si Jeff Gordon pourra être sélectionné dès 2018, le triple champion et fraichement retraité Tony Stewart, pourra lui intégrer le Hall of Fame au plus tôt en 2020 à condition d’être sélectionné en 2019.

