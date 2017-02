Coup d’envoi du 35e Grand Prix Ski-doo de Valcourt

L’adrénaline se transportera jusque dans les estrades au Circuit Yvon Duhamel de Valcourt

À quelques heures du premier drapeau vert annonçant le premier départ de la 35e édition du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance, l’organisation est fin prête à accueillir les mordus de sports motorisés.

Avec les températures au-dessus des normales de saison prévues et un nombre impressionnant d’inscriptions de pilotes dans toutes les disciplines, l’adrénaline se transportera jusque dans les estrades du 10 au 12 février au Circuit Yvon Duhamel de Valcourt.

Les impressionnantes semi-remorques des équipes de course ont rempli le Wayne’s paddock dans les dernières heures, puisqu’aujourd’hui des séances de pratique sont au programme dans toutes les disciplines. La lutte pour inscrire son nom sur le tout nouveau trophée de snocross développé par le Groupe Soucy, sera plus que relevée dans la classe élite. De même, la présence des meilleurs pilotes d’ovale sur glace offrira à coup sûr un spectacle à couper le souffle avec les pilotes du championnat TLR CUP. Du coté des motos et VTT, on observe une hausse du nombre de participants.

UNE FOULE D’ACTIVITÉS GRATUITES SUR LE SITE

En plus du programme de courses, plusieurs activités sont offertes pour les plus jeunes dans la Zone Familiale Desjardins , une occasion de faire une sortie en famille. Jeux gonflables, jeux d’aptitude avec une vraie pelle mécanique, course de trottinette des neige, glissade géante, tours de mini VTT sont quelques-unes des activités gratuites offertes sur le site du GPSV. Les enfants de moins de 12 ans sont d’ailleurs bienvenus gratuitement s’ils sont accompagnés d’une adulte.

SPECTACLES ET COURSES D’ACCÉLÉRATION

C’est à L’Aréna de Valcourt que se terminera la soirée de vendredi avec le retour sur scène de la formation Kaïn à 20h. Le band Les Culs de sac assureront la première partie du spectacle alors que, Steve Veilleux, Patrick Lemieux, Éric Maheu et Yanick Blanchette promettent au public leurs meilleurs hits ainsi que des chansons exclusives de leur nouvel album en préparation. Des billets sont disponibles à l’entrée au coût de 20$.

Les mordus de moteurs et de puissance seront au rendez-vous sur le coup de 15h00 samedi afin d’assister aux courses d’accélération aux rhytmes du disc-jokey officiel de Redbull, DJ Loco.. À 19h30, lors des finales, les pilotes de motoneiges modifiés au coût de plusieurs dizaine de milliers de dollars, s’affronteront dans une impressionnantes course aux millisecondes, suivi de feux d’artifice. Le chapiteau Ski-doo accueillera par la suite les mordus de rock pour le spectacle hommage à Bon Jovi « Raise your hands »

Les spectateurs peuvent se procurer leurs billets journaliers de même que les passeports 3 jours à la billetterie située à l’entrée du site. Le programme complet des activités est disponible en ligne au grandprixvalcourt.com

Les amateurs peuvent obtenir les plus récentes nouvelles du Grand Prix de Valcourt sur Facebook, Twitter et sur Instagram