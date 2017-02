Le vote du FanBoost raccourci et modifié

Traditionnel vote du public pour attribuer un surplus de puissance pour trois pilotes lors d’un ePrix

La procédure pour attribuer le FanBoost en Formule e va être modifiée en vue du prochain rendez-vous de Buenos Aires en Argentine, le 18 février.

Concrètement, les fans n’auront plus que six jours avant la course (et jusqu’à six minutes après le départ de l’épreuve) pour exprimer leur vote, contre treize jusqu’à présent.

Autre changement, les votes via le réseau social Instagram, ne seront plus pris en compte, laissant les applications mobiles iOS ou Android, le site internet officiel et Twitter, via les hashtags #FanBoost #NomduPilote comme seuls moyens valides.

Source: Autohebdo.fr