Le New York Times, à la rencontre de Marc Márquez

Le NYT s’est envolé pour Cervera pour rencontrer MM93

Le New York Times a organisé une rencontre avec le Champion du Monde MotoGP™ Marc Márquez (Repsol Honda Team).

L’Espagnol a ouvert les portes de sa ville natale de Cervera à la publication outre-Atlantique.

Rapportant des propos de Márquez, de ses parents, de son oncle Ramon et de son manager Emilio Alzamora, ainsi que de la MotoGP™ Legend Freddie Spencer, l’article s’immisce dans les coulisses du domicile du pilote Repsol Honda et donne un aperçu du parcours du quintuple Champion du Monde.

« Je comprends que certains voudront peut-être passer l’hiver dans un endroit comme les Maldives, mais c’est là que j’ai toujours vécu et que je veux vraiment être », explique Márquez dans les colonnes de la publication. « Bien sûr ma vie n’est pas exactement ce qu’elle était, mais si vous regardez mon entourage, ma famille, mes amis et mon manager, rien n’a changé. Et ici, je peux aussi m’entraîner avec mon meilleur ami, mon frère. »

Le commentaire de Spencer sur la possibilité que Marquez dépasse les neuf titres de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ouvre l’appétit en vue de la prochaine saison MotoGP™ durant laquelle l’Espagnol cherchera à défendre sa couronne et l’Italien tentera de la lui reprendre.

« La capacité de Marc à reconnaître ce que vous devez faire avant de le faire, de vraiment anticiper, est unique, » commente Spencer. « Si quelqu’un doit battre votre record, vous souhaitez que ce soit quelqu’un qui puisse élever le niveau du sport dans son ensemble. Vous pouvez clairement voir que tout le monde a dû travailler beaucoup plus dur pour rivaliser face à lui. »

source: MotoGP.com