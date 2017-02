Hamilton peut briser la carrière de Bottas

C’est ce que clame le père du triple champion du monde

Anthony Hamilton, le père du triple champion du monde, a lui aussi mis la pression sur Valtteri Bottas, le nouveau coéquipier de Lewis chez Mercedes F1.

Selon lui, le Finlandais devra sortir son meilleur pilotage afin de ne pas souffrir de la comparaison.

« N’importe quel pilote qui affronte Lewis a besoin d’avoir bien planifié sa carrière parce que cela peut être un transfert qui met fin à sa carrière, » dit-il.

« Je pense, personnellement, que plus Lewis murit et vieillit, plus il se rapproche de son sommet. Il n’y est pas encore arrivé. Je pense que Lewis sera encore une force sur laquelle on peut compter cette année. »

Hamilton a toutefois perdu face à Nico Rosberg en 2016. Ne manquera-t-il pas de motivation cette année puisqu’il n’a pas la chance d’affronter celui qui a pris sa retraite de manière très surprenante, après avoir obtenu son titre mondial ?

« Lewis ne pense qu’à la victoire. Il est heureux pour Nico, et pour être honnête, nous le sommes tous. Dans notre famille, nous connaissons Nico depuis longtemps et il a vraiment très travaillé très dur toutes ces années. Il lui fallait un peu de chance face à Lewis et il l’a eu. Mais je pense que Lewis ne pense maintenant qu’à reprendre son titre sur son seul mérite. »

Jolyon Palmer, l’autre pilote britannique sur la grille de départ cette saison en Formule 1, pense toutefois que Bottas va bien s’en sortir.

« Il va faire du bon travail et je pense qu’il va pousser Lewis un peu plus que ce que les gens pensent. »

« Maintenant, Red Bull devrait aussi être dans la lutte donc j’espère que les deux pilotes Mercedes ne seront pas tous seuls. Mais, en ce début d’année, Lewis a le statut de favori. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com