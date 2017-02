Le Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2017

Un succès sur toute la ligne !

La 52e édition du rallye automobile Perce-Neige de Maniwaki a été un succès complet.

Au terme d’une épreuve de 430 kilomètres qui aura permis à plus de 40 voitures de se livrer une bataille de tous les instants, ce sont les Britanniques David Higgins et Craig Drew qui ont devancé Travis Pastrana et Robbie Durant à bord des deux Subaru d’usine de l’équipe américaine.

Les Ontariens Leo Urlichich et Alex Kurihani ont complété le podium.

Le meilleur Québécois a été Sylvain Érickson : natif de Maniwaki, le résident de Val-des-Monts a pris de cinquième rang avec son copilote Patrick Lévesque. Malgré quelques sections plus difficiles, plus de 30 équipages ont rallié l’arrivée aux Galeries de Maniwaki.

« Nous avons accueilli un nombre record de spectateurs dans les sections de vitesse et les équipages ont répondu avec un spectacle de très haut niveau, souligne le directeur-général Patrick Rainville.

Nul doute que la présence d’Américains a rehaussé le plateau de compétiteurs puisque le Perce-Neige était la première manche des séries canadiennes CARS et américaine ARA. Notre comité de direction et les centaines de bénévoles ont accompli un travail impeccable et c’est à eux que revient tout le mérite. »



David Higgins et Craig Drew dans la spéciale Marie-Anne, en plein dérapage

crédit-photos : Romain Beauvois

Que des sourires

Partis des Galeries de Maniwaki à 8h30 le samedi matin, les 42 partants ont dévalé les routes fermées de la région, de Lac-Cayamant à Farley, de Blue-Sea è Maniwaki, avec en prime des routes dans la Forêt de l’Aigle et Kitigan Zibi, et revenir au même endroit en milieu de soirée pour un spectacle et les cérémonies de podium devant le Resto-Pub Le Rabaska.

Aussi connue comme l’Aventure Blanche, le Perce-Neige demeure un des plus grands défis à relever dans la saison et le simple fait de rallier l’arrivée est une satisfaction évidente pour les équipages. Malgré la fatigue, tous ont unanimement reconnu la qualité de l’épreuve et indiqué qu’ils seraient de retour pour la 53e édition, le 3 février 2018.

Le comité organisateur du Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2017 tient à remercier ses supporteurs, la Ville de Maniwaki, la MRC de la Vallée de la Gatineau, la ministre Stéphanie Vallée, le CFP Vallée de la Gatineau, la communauté Kitigan Zibi, le Resto-Pub Le Rabaska et les Pneus Nokian Tyres.

Tous les résultats sont disponibles sur rallyscoring.com et rallyeperceneige.com.

source : Patrick Rainville – Relations avec les médias Rallye Perce Neige (crédit-photos : Romain Beauvois)