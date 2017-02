Checa : « Lorenzo sera très compétitif sur Ducati »

L’ancien Champion du Monde WorldSBK espère voir son compatriote triompher avec Ducati

Vainqueur du Championnat WorldSBK en 2011, avec Ducati, après avoir régulièrement fréquenté le podium de la catégorie reine.

Carlos Checa suit aujourd’hui la compétition avec toujours autant d’intérêt et peut-être même plus en 2017 suite à ce que son compatriote Jorge Lorenzo ait rejoint le marque de Borgo Panigale.

« Avec un pilote tel que Lorenzo et un team tel que Ducati, un team très professionnel et intelligent, ils seront prêts dès la première course, » a déclaré Checa lors d’un récent évènement de la GSeries, à Andorre.

« S’il m’appelle, ce sera pour prendre café, faire une sortie en volé ou au ski mais pas pour mes conseils ! Il est très intelligent et il sait très bien ce qu’il a à faire. »

« Avec ce team, il aura tout le soutien dont il aura besoin pour trouver sa voie et essayer de gagner. Je pense qu’il pourra gagner des courses cette année. Il est difficile de parler du Championnat mais je pense qu’il sera très compétitif. »

source: MotoGP.com