Berger : Ferrari est vraiment loin de Mercedes et de Red Bull

Un retour en arrière énorme selon l’Autrichien

Gerhard Berger n’est vraiment pas optimiste concernant Ferrari, l’une de ses anciennes équipes en Formule 1.

L’Autrichien constate que la Scuderia est sur une pente descendante malgré la lueur d’espoir que constituait la saison 2015 et les bons résultats signés alors par Sebastian Vettel, l’Allemand remplaçant alors Fernando Alonso.

Mais en 2016, aucune victoire ne récompensa Vettel ou Kimi Raikkonen de leurs efforts, ce qui a valu un torrent de critiques à Ferrari, qui a, en plus, perdu James Allison en cours de saison.

« Ferrari est sensible à toute forme de critique, » rappelle Berger.

« Ferrari c’est un peu la vache sacrée de la Formule 1, l’équipe que personne ne doit toucher. Mais la réalité c’est que Ferrari est de nouveau dans une pente descendante. »

« Mon coeur bat en partie pour Ferrari, et ça me fait mal de la critiquer, » ajoute l’Autrichien. « Mais la situation est bien comme cela : en 2015, Ferrari a obtenu quelques victoires, avec de la chance. Ils ont pris ça comme un accomplissement. Mais ils sont vraiment loin de Mercedes et de Red Bull. »

« Selon moi, Ferrari est revenue au niveau où elle était quand j’y ai piloté, de 1993 à 1995. »

Soit un retour au tout début de l’ère Jean Todt…

source: http://motorsport.nextgen-auto.com