Interview Norbert Santos

Suite à la conférence ACO

C’est officiel. Deux Norma M30 seront engagées en ELMS cette année par Oregon Team et M.Racing (Yvan Muller).

Cela vous satisfait ?

Bien entendu. Avoir déjà deux équipes Norma parmi les plus sérieuses retenues par l’ACO pour le Championnat 2017 est une première excellente nouvelle pour Norma. D’autres annonces suivront. Et puis, je remarque que nous serons le seul constructeur non Ligier en P3. C’est un super challenge.

TDS Racing fait finalement l’impasse cette saison sur le LMP3. Quelle est l’explication ?

Nous ne verrons pas TDS Racing cette année dans la catégorie LMP3. En effet leurs très bons résultats 2016 ont permis à l’équipe de décrocher cette hiver deux contrats pour s’engager dans le championnat WEC en LMP2.

Aussitôt signé, Xavier (Combet) et Jacques (Morello) m’ont contacté pour m’apprendre la nouvelle. Ensemble nous avons convenu de faire l’impasse sur l’engagement de TDS cette année en LMP3. Cependant nous continuons à travailler ensemble sur le projet et préparons déjà notre future collaboration.

D’autres championnats sont à l’ordre du jour pour la M30 ?

Absolument. Nous serons présents tant en VdeV, qu’en Michelin Cup et plus tard en Asian et dans d’autres championnats nationaux et continentaux… Avec des équipes comme Brooks Racing, DB Auto, DKR Engineering… croyez-moi, nous ne manquons pas d’ambition.

Notre présence aux États-Unis et en IMSA pour la première course à Sebring mi-mars est également une certitude. Nous avons travaillé dur et dans l’ombre depuis des mois pour préparer notre arrivée cette saison avec la M30 et nous souhaitons voir rapidement des M30 se confronter aux 4 autres constructeurs, partout où cela sera possible.

Parlons de la M30, quand la verrons-nous ?

Nos premières voitures livrables sont en cours d’assemblage et la #1 sera entre les mains de Romain Dumas dans quelques jours. Nous diffuserons une première photo très rapidement.

Mi-février, une première Norma M30 sera même déjà sur le sol américain pour préparer l’IMSA. Et ce ne sera pas la seule puisque quatre autres Norma M30 traverseront à leur tour l’atlantique rapidement… Avant même les premiers tours de piste de la M30, nous avons déjà 12 voitures à livrer, sans compter les nombreuses discussions en cours.

C’est une reconnaissance qui nous touche et qui nous a poussé à travailler jusqu’à la dernière minute sur la conception de la M30. Encore un tout petit peu de patience. Je peux simplement vous dire que toute l’équipe Norma dont les effectifs ont augmenté de près de 50% ces six derniers mois, est ultra mobilisée pour réussir le lancement de notre LMP3.

La M20 CN occupe toujours une place de choix dans le programme Norma?

Plus que jamais ! Les résultats parlent. Nous avons la meilleure CN sur le marché depuis des années. Nous en produisons plusieurs dizaines par an. Et cet hiver, la cadence a encore accéléré. Nos ateliers tournent à plein régime actuellement et de nouveaux marchés se sont ouverts à nous. Quatre Norma M20 ont été livrées en Floride cet hiver.

Et d’autres suivent sur différents territoires. Nous avons par ailleurs nos fidèles équipes qui renouvellent leur parc pour le VdeV notamment. La M20 poursuit brillamment sa route et nous avons des ressources prévues et de nombreuses idées pour améliorer encore ses performances si cela s’avérait nécessaire.

source: Norma Auto Concept Media