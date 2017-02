Zak Brown : la F1 doit se développer aux USA

L’Amérique du Nord reste le plus grand marché sur le plan sportif souligne Zak Brown

Brown, le nouveau directeur exécutif de McLaren, se réjouit des perspectives d’évolution de la F1 aux USA suite au rachat de la discipline par Liberty Media.

Le rachat de la F1 par Liberty Media pourrait ouvrir de nouvelles perspectives à la discipline. Si les nouveaux acquéreurs ont notamment évoqué les plates-formes numériques comme projet de développement, le calendrier pourrait également (encore) s’étoffer avec davantage de courses sur le continent américain.

Zak Brown, le nouveau directeur exécutif de McLaren, est enthousiaste à l’idée de voir enfin la F1 percer aux États-Unis qui comptent actuellement un rendez-vous avec Austin (Texas) après que le projet de New York a échoué. Les organisateurs de l’épreuve américaine ont pourtant du mal à pérenniser l’épreuve.

« Nous sommes un Championnat du monde. Si nous continuons d’évoluer sur les marchés émergents, ce qui est une très bonne chose, l’Amérique du Nord reste le plus grand marché sur le plan sportif, a souligné Zak Brown, cité sur Fox Sports. Nous y avons de grandes perspectives pour y évoluer.

Même si nous devons continuer à explorer de nouveaux territoires, nous devons renforcer notre présence en Amérique du Nord. Il y a tant de gens là-bas, tant de télé, tant de puissance économique… La F1 peut y devenir très importante. »

Le nouvel homme fort de McLaren serait d’autant plus favorable au développement de la F1 aux USA que le constructeur de Woking cherche à renforcer sa présence en Amérique du Nord.

« Nous avons besoin d’une autre course aux USA. Austin a réalisé un travail incroyable, la présence de Haas est fantastique et ce serait génial d’avoir un jour un pilote américain en première ligne d’un Grand Prix. Le fait que Liberty connaisse si bien le marché américain est un plus indéniable », a-t-il ajouté.

Si le calendrier de la saison 2017 compte 20 Grands Prix, les écuries avaient fait part de leurs craintes de voir les épreuves se multiplier, notamment en raison d’une hausse des budgets et du personnel.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis