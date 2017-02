Un dimanche moins satisfaisant pour Kami Laliberté

En Formule Toyota à Taupo, Nouvelle-Zélande

Malgré un samedi annonciateur de possibles succès pour le lendemain, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu aujourd’hui à Taupo en Nouvelle-Zélande pour le Montréalais Kami Laliberté, engagé dans la Castrol Toyota Racing Series.

Il a conclu la journée avec successivement des 11e et 9e places lors d’épreuves de quinze et vingt tours auxquelles participaient vingt pilotes provenant des quatre coins du monde.

Lors de l’épreuve du matin, le Québécois partait de la position de tête en raison d’un tirage au sort effectué hier. Dès le premier tour, Laliberté a dû céder devant une attaque du Brésilien Pedro Piquet, éventuel vainqueur de l’épreuve.

Au 6e passage, le jeune pilote montréalais est sorti de piste et à son retour, se retrouva 10e. Dans le dernier tour, un rival a effectué un ultime dépassement et le coureur de l’équipe M2 Competition a conclu à la 11e place.

En après-midi, alors qu’on disputait une épreuve de vingt tours honorant la mémoire du grand champion néo-zélandais Denny Hulme, Laliberté partait cette fois de la 6e place. Après le premier tour, le Québécois avait reculé de deux places et plus tard en course, il céda deux autres positions.

Au final cependant, il était pointé en 9e place. « Ce fut une mauvaise journée. J’ai fait des erreurs et au bout du compte, nous sommes loin des résultats qu’on espérait. Je vais maintenant me concentrer sur le prochain week-end où je devrais faire mieux », a conclu le pilote.

Laliberté complétera son séjour en Nouvelle-Zélande le week-end prochain lors du programme le plus costaud du présent championnat. Sur un autre très sinueux tracé de 3,03 kilomètres situé cette fois à Manfeild, dans la portion sud de l’île du nord, les pilotes disputeront encore trois épreuves comprenant un plus grand nombre de tours.

Ainsi en tombée de rideau du championnat, une course de quinze tours est à l’horaire pour le samedi après-midi, une seconde de vingt tours est prévue pour la matinée du dimanche et enfin, en après-midi, lors de ce qu’on appelle le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, on s’élancera pour trente-cinq tours.

