Pat Symonds ne veut plus travailler pour une écurie F1

Symonds a affirmé qu’il n’avait pas pris sa retraite mais qu’il ne comptait pas pour autant encore travailler pour une écurie de F1

Pat Symonds cherchera encore à évoluer dans l’univers des sports mécaniques mais ne compte pas pour autant retrouver un poste dans une écurie de F1.

L’ancien directeur technique de Williams sera remplacé cette année par Paddy Lowe à l’issue des arrangements passés entre l’écurie de Grove et Mercedes.

« J’ai passé le mois de janvier à étudier les possibilités qui s’offrent à moi, a commenté l’ingénieur britannique, cité par Fox Sports. Je serai en vacances ce mois-ci et j’en profiterai pour décider des choses qui peuvent m’intéresser et je me lancerai en mars. »

« Je ne compte pas vraiment rejoindre une autre écurie de F1. Je préfère faire autre chose désormais, a ajouté Pat Symonds. Je suis surpris par la quantité de travail à réaliser à l’extérieur.

Je suis assez ouvert sur les possibilités qui s’offrent à moi. Je n’ai clairement pas pris ma retraite. Ce serait bien d’utiliser mon expérience d’une manière positive pour la discipline, maintenant que je suis éloigné de l’intensité continue d’une équipe. »

Pat Symonds a été nommé Professeur associé de l’Université de Cranfield (Grande-Bretagne) en janvier.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis