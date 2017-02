Meilleures voitures pour un chauffeur VTC

Petit tour d’horizon sur les meilleures voitures

Prix, fiabilité, tenue de route, style, le chauffeur de VTC est en mesure de choisir son véhicule pour exercer sa prestation.

En dehors du conflit qui oppose les taxis et les véhicules VTC, les conducteurs VTC sont de plus en plus importants sur les routes de France, précisément dans les grandes agglomérations. Bien que le conflit ne soit pas encore résolu, l’Etat songe tout de même à lever un fonds de garantie avec pour objectif de racheter la licence aux chauffeurs de taxi. Mais sous certaines conditions.

Quelle est la démarche pour devenir chauffeur VTC ?



Pour être chauffeur VTC à Lyon, la démarche est assez facile. Tout d’abord, il faut se procurer la carte professionnelle, la demande s’effectue auprès de la préfecture. Néanmoins, elle n’est délivrée que sous certaines modalités. Dans un premier temps, la justification d’un casier vierge, ensuite, avoir le permis B depuis 3 années au moins, et pour finir, avoir homologué une formation propre au métier (excepté ceux qui ont la possibilité de légitimer une expérience professionnelle, dans le métier du transport de personnes pendant au moins une année).

Dès que la carte professionnelle est entre les mains du chauffeur, il ne lui reste plus que deux étapes. En premier lieu, créer un statut juridique (sous forme d’auto-entreprise ou de société). Et pour finir, la dernière étape, le choix du véhicule, soit en la louant soit en l’achetant. La location de véhicules pour le VTC est une option de plus en plus adoptée par les chauffeurs. D’ailleurs, des entreprises en ont fait leur fonds de commerce.

Un choix de voitures abondant

La Peugeot 508 apparaît au vingtième rang des voitures les plus vendues sur le territoire français en 2015 avec plus de 16 700 modèles. Un chiffre conséquent qui s’interprète notamment par l’achat massif des conducteurs de voiture VTC. Cet exemplaire de la marque française est la conciliation idoine entre le confort et la fiabilité. Particulièrement à l’aide de son châssis de qualité et sa prise en main précise et communicative.

En outre, en fonction des besoins de chacun des chauffeurs, il existe d’autres modèles susceptibles d’intéresser ceux qui se lancent dans l’aventure VTC. La Mercedes Classe V qui transporte jusqu’à 8 personnes, la Skoda Superb et sa conduite en douceur, la Tesla Model S pour la version électrique, la BMW Série 3 pour son confort, et bien d’autres modèles encore à découvrir.