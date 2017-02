Haas a prouvé qu’une nouvelle équipe pouvait réussir en F1

En procédant différemment

Grâce à un partenariat technique étroit avec Ferrari et une certaine prudence financière.

Haas a réussi sa première saison en F1. L’écurie américaine semble ainsi bien plus solide que les trois équipes qui avaient débarqué en 2010 (Caterham, HRT, Virgin, Marussia-Manor), et qui ont désormais toutes disparu après la récente liquidation judiciaire de Manor.

Pour Gunther Steiner, le directeur de Haas, cette saison 2016 est un contre-exemple magnifique qui prouve qu’il est possible pour une équipe primo-débutante de réussir en F1.

« Je pense que nous avons prouvé que procéder d’une manière différente fonctionne, même si au début, on nous disait que ça ne marcherait pas. Parfois, vous devez sortir du cadre – aussi cliché que cela puisse paraitre – parce qu’il y a deux ou trois ans, les gens regardaient notre modèle et disaient qu’il ne marcherait jamais.

Mais nous nous sommes penchés dessus et avons pensé que faire la même chose que les autres nouvelles équipes ne marcherait pas, alors pourquoi aurions-nous dû le faire ? »

« Je pense que nous avons prouvé quelque chose, ce qui est au moins bon pour la Formule 1, et je pense que la F1 apprécie ce que nous avons fait pour le sport en général – pas pour nous, mais pour le sport. Nous avons montré que ce que nous avons fait était possible. Nous devrons toujours refaire la même chose cette année, et être compétitifs, mais je pense que c’était un bon départ. »

Maintenant que Haas a prouvé qu’elle avait un avenir en F1, et qu’elle était une équipe sérieuse, le cercle vertueux s’enclenche : de nouveaux partenaires devraient ainsi rejoindre l’équipe, augmentant son budget et son potentiel de progression, confirme Steiner.

« Nous avons quelques nouveaux partenaires, mais vous en voulez toujours plus ! Pour le moment, nous sommes assez heureux de ce que nous avons, et nous le montrerons au lancement de notre voiture. Ce ne sont pas des partenaires considérables, ce sont de grandes entreprises, mais leurs logos ne seront pas immenses sur la voiture.

Quand vous commencez un partenariat, vous avez besoin de le commencer plutôt modestement, parce que, si une relation commence de manière tonitruante, elle finira par devenir très peu significative. C’est mieux si nous commençons avec une relation modeste pour aller vers une relation importante, donc c’est ce que nous essayons de faire. »

