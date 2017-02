ELMS : United Autosports en Michelin Le Mans Cup

United Autosports engagera une Ligier JS P3 en Michelin Le Mans Cup

La LMP3 sera confiée à Shaun Lynn et Richard Meins.

United Autosports va diversifier son programme cette saison. L’écurie américaine alignera une Ligier JS P3 en Michelin Le Mans Cup qui s’ouvrira cette année aux LMP3 en plus des GT3.

Shaun Lynn et Richard Meins défendront les intérêts de la structure après avoir évolué ensemble aux 12 Heures d’Abou Dhabi en décembre 2016.

« Ça a du sens pour l’équipe de s’engager en Michelin Le Mans Cup, a commenté Richard Dean, le propriétaire de United Autosports. Richard et Shaun ont fait part de leur intérêt pour les courses européennes et c’est la série parfaite pour eux.

Ils ont tous les deux passé du temps au volant de la Ligier JS P3 après leur course à Abou Dhabi et nous avons prévu d’effectuer des essais avant le début de la saison afin qu’ils soient bien préparés. »

United Autosports engagera également deux Ligier JS P3 dans la catégorie LMP3 de l’ELMS avec John Falb et Mark Patterson comme premiers pilotes confirmés sur les deux autos, ainsi qu’une Ligier JS P217 dans la première catégorie de l’ELMS et aux 24 Heures du Mans (17 et 18 juin) avec William Owen et Hugo de Sadeleer.

source: Autohebdo – Jacques-Armand Dupuis (photo © United Autosports)