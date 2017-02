Repsol Honda Team inaugure sa saison 2017 en Indonésie

En présence de Dani Pedrosa et de Marc Márquez

Le team Repsol Honda a officiellement donné le coup d’envoi de sa saison 2017 à Jakarta.

L’équipe Repsol Honda, Marc Márquez et Dani Pedrosa avaient convié les médias mercredi au complexe du Jakarta International Expo, afin d’y dévoiler la RC213V qui sera alignée en catégorie reine cette année.

Tetsuhiro Kuwata (HRC – Directeur général de la Division Course) et Livio Suppo (Team Manager) étaient présents aux côtés pilotes durant cette cérémonie, ainsi que différents représentants d’Astra Honda Motor comme Toshiyuki Inuma (Président), Johannes Loman (Vice-président), Morgono Tanuwijaya (Directeur Marketing) et Koji Sugita (Directeur Marketing). Un contrat de partenariat fut signé entre les deux parties.

Astra Honda Motor y introduisit par ailleurs les nouvelles Honda CBR250RR Repsol Edition, CRF250 Rally et CRF1000L Africa Twin.

En marge de cette présentation, quatre Indonésiens, vainqueurs d’un concours organisé sur les réseaux sociaux par Repsol, eurent également l’opportunité de rencontrer Dani Pedrosa et Marc Márquez avant qu’ils ne reprennent l’avion pour rentrer en Europe.

Marc Márquez :

« Je suis venu en Indonésie de nombreuses fois et je sais à quel point les gens d’ici aiment le MotoGP. Je me sens cependant encore mieux accueilli à chaque fois que je viens, ce qui est assez incroyable ! Hier nous avons visité l’usine et c’était très intéressant parce que j’adore les motos et j’ai apprécié voir comment elles ‘naissent’ et rencontrer les gens qui s’en occupent.

Ils sont incroyables et très passionnés. Nous allons essayer de leur offrir des résultats qu’ils puissent fêter. Nous avons bien commencé les essais hivernaux et maintenant nous devons continuer à travailler pour progresser davantage et être à nouveau prêts à nous battre aux avant-postes. »

Dani Pedrosa :

« Ce vendredi, nous avons officiellement lancé notre saison 2017. C’est toujours un moment excitant même si vous l’avez vécu plusieurs fois. Je me sens bien et j’ai vraiment hâte de débuter cette nouvelle campagne. Je suis également très content de venir ici pour notre présentation.

En octobre dernier, je n’avais pas pu prendre part à l’évènement à cause de ma blessure et beaucoup de personnes m’avaient fait parvenir des messages de soutien depuis l’Indonésie. Notre visite à l’usine Astra Honda hier fut également un superbe moment. Plus de 2000 personnes étaient venues nous saluer. »

source: MotoGP.com