Mosley : Liberty aurait dû conserver Ecclestone

« Il a été brillant en affaires »

L’ancien président de la FIA, Max Mosley, a toujours été un proche de Bernie Ecclestone.

Même si les deux hommes ont souvent eu quelques batailles assez rudes concernant la direction à prendre pour la Formule 1, au fil des ans.

Les deux hommes se sont toutefois toujours respectés et, aujourd’hui, Mosley estime que Liberty Media fait une erreur en ne conservant pas Bernie Ecclestone dans un rôle proche de la tête de la F1.

« Je pense que cela peut être assez difficile pour Liberty Media. Selon moi, Ecclestone a été brillant en affaires avec les promoteurs et les organisateurs, pour donner une vraie structure au championnat. Pour quelqu’un de nouveau, arriver comme ça sans toutes les relations personnelles et l’aide de Bernie, ça peut être difficile. »

« Si j’avais été à leur place, je l’aurais gardé pour faire les choses où il était manifestement très bon et concentré mes efforts sur ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent, comme la télévision interactive, la réalité virtuelle, les médias sociaux, Internet et tout le reste. Tout cela a été un peu négligé en Formule 1 et c’est le genre de domaines dans lesquels Liberty sera probablement très bon, » ajoute Mosley.

Tout le monde a parlé d’un bel héritage laissé par Bernie Ecclestone au sport. Max Mosley ne dit pas le contraire.

« D’une certaine façon, on peut même dire que la Formule 1 est son héritage. Les gens ont tendance à oublier que le potentiel du Championnat du Monde des Rallyes est, et a toujours été, supérieur à celui de la Formule 1.

Même chose, probablement, pour l’Endurance. Mais Bernie est arrivé en Formule 1, il s’en est occupé et la Formule 1 est devenu un sport beaucoup plus grand. »

« Quand j’étais président de la FIA, je n’arrêtais pas de me demander comment pourrions-nous avoir un autre Bernie pour s’occuper des rallyes, de l’Endurance. Il n’y en avait tout simplement pas un 2e. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com