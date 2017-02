Maranello remporte les 12h de Bathurst

La Ferrari 488 n°88 du Maranallo Motorsport victorieuse aux 12h de Bathurst © 12h Bathurst

La Ferrari n°88 du Maranallo Motorsport partie en pole a remporté les 12 Heures de Bathurst avec Vilander-Lowndes-Whincup.

Au terme des 12 Heures de Bathurst, c’est la Ferrari 488 n°88 du Maranello Motorsport de Toni Vilander, Craig Lowndes et Jamie Whincup qui s’est imposée après avoir bouclé 290 tours. C’est le second succès en l’espace de 3 ans pour Craig Lowndes et l’écurie Maranello.

La lutte pour la victoire s’est jouée entre le poleman et son coéquipier Shane van Gisbergen qui avait pris la première place au volant de la Mercedes-AMG n°22 du STM-HTP Motorsport à 40 minutes de la fin, mais le champion en titre des Supercars est parti à la faute en allant au contact avec une Porsche engagée en GTE Am. Pénalisé pour son accrochage, le Néo-Zélandais a abandonné en sortant de la piste.

La Ferrari n°88 s’est ainsi imposée avec un tour d’avance sur la Porsche 911 GT3 R n°12 du Competition Motorsports de David Calvert Jones, Patrick Long, Marc Lieb et Matt Campbell qui a pourtant été pénalisée à trois reprises durant la course mais qui remporte malgré tout la catégorie Pro-Am.

La Bentley Continental GT3 n°17 de Steven Kane, Guy Smith et Oliver Jarvis a complété le podium devant la Porsche n°912 du Wakinshaw de Liam Talbot, John Martin et Davashen Padayachee victorieuse en Am. La McLaren 650S GT3 n°1 du Tekno Motorsports d’Alvaro Parente, Rob Bell et Côme Ledogar a complété le top cinq.

Les 12 Heures de Bathurst ont été interrompues à de nombreuses puisque la voiture de sécurité a dû intervenir 16 fois pendant la course.

Résultats des 12 Heures de Bathurst 2017

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis