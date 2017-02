Leo Urlichich surprend les favoris au Rallye Perce-Neige (+résultat)

Le Championnat du Québec des Rallyes, présenté par Freedom Rally Shop, a entamé sa saison 2017 ce week-end à l’occasion du traditionnel Rallye Perce-Neige, à Maniwaki (Québec).

Un rallye mythique, très attendu, qui comptait à la fois pour le championnat américain et canadien et dont c’était le retour au calendrier du Championnat du Québec des Rallyes à l’occasion de la vingt-cinquième saison d’existence, sous la gouverne de Rallye Sport Québec, de la série.

Sur les routes enneigées et glacées de la région de la Haute-Gatineau, les rebondissements n’ont pas manqué, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Très tôt cependant, il est apparu que le pilote ontarien Leo Urlichich et son co-pilote venu de Pennsylvanie Alex Kuhirani seraient difficiles à battre.

Leo Urlichich surprend les favoris au Rallye Perce-Neige

Faisant débuter une toute nouvelle Subaru WRX STI (aux normes Production), Urlichich a fait parler son expérience récente des événements de Championnat du monde pour prendre le premier rang assez vite dans le rallye et ne plus jamais regarder en arrière. À l’arrivée, le duo Urlichich/Kuhirani s’impose avec une priorité de 6 minutes et 56 secondes sur le Québécois Simon Vincent, co-piloté par l’Américain Aaron Crescenti.

Pour Vincent et Crescenti, cette deuxième place est une excellente opération dans l’optique du championnat, eux qui terminent cette édition 2017 du Rallye Perce-Neige avec une avance de d’un peu plus de deux minutes sur la troisième place, occupée par les Gaspésiens Mikael et Manuel Arsenault, avec leur Subaru WRX STI aux couleurs de Freedom Rally Shop.

Nicolas Laverdière et Vincent Trudel se classent quatrièmes. Un excellent résultat pour le jeune Laverdière, plus habitué jusqu’ici aux voitures deux roues motrices qu’à la Mitsubishi Lancer Évo.8 de son père Bruno, avec laquelle il prenait part à son premier rallye.

Le Top 5 est complété par David Bérubé et Marilou Leblanc (Subaru WRX STI), devant les recrues Mathieu Dupelle et Francis Paquet. Disposant lui aussi d’une Subaru WRX STI, ce duo peut-être considéré comme l’une des bonnes surprises du rallye, tout comme les champions 2015 du Championnat du Québec de Rallye X, Simon Dickner et Pierre-Luc Lagacé qui terminent en septième place.

En championnat deux roues motrices, la victoire est revenue aux expérimentés Patrick Marcoux et Chantal Villeneuve. Ils se classement par ailleurs huitièmes toutes-catégories avec leur Honda Civic. Ils précédent au classement général les Subaru de Mathieu Perron/Martin Cadieux, Jason McNicoll/Bérengère Lottin et Sébastien Clark/Yanick Martin. Jean-Charles Carrière et Catherine Asselin (Civic également) se classent deuxièmes 2RM et complètent la ronde des équipages ayant réussi à compléter l’épreuve.

La prochaine manche du Championnat du Québec des Rallyes aura lieu cet été, avec la tenue du Rallye Auto nord-américain de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, les 1er et 2 juillet.

D’ici la, les fans sont invités à se rendre sur le site rsq.qc.ca pour découvrir très bientôt les liens vers les vidéos produits par CDNRally.com, grâce à l’implication de Freedom Rally Shop, pour revivre les grands moments du Championnat du Québec au Rallye Perce-Neige.

Résultat chez Rally Scoring

source: Service Presse (photo Benoit Nicolas – Pole Position)