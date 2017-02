L’ELMS promet d’être riche en actions en 2017

36 concurrents engagés , les 3 champions 2016 de retour pour défendre leurs titres

La grille 2017 de l’European Le Mans Series est une nouvelle fois conséquente avec 36 voitures engagées parmi les 3 catégories. Les équipes et pilotes représentent 20 pays différents.

LMP2 : Une grille diversifiée

La catégorie LMP2 entre dans une nouvelle ère avec le dernier règlement technique. Les équipes peuvent désormais choisir entre quatre châssis qui sont tous dotés d’un moteur Gibson. Trois de ces manufacturiers figurent parmi les 13 LMP2 de la grille 2017 : quatre Dallara P217, cinq Ligier JSP217 et quatre Oreca 07.

Les champions 2016, G-Drive Racing reviennent avec une Oreca 07 et le mexicain Memo Rojas comme pilote désigné. Les autres équipes exploitant des châssis Oreca sont Dragonspeed et le vice-champion LMP3 Graff qui évolue cette année en LMP2 avec 2 voitures.

Le team champion LMP3 2016, United Autosports engage une Ligier JSP217 en LMP2 avec laquelle ils participeront aux 24 Heures du Mans en juin prochain. Panis-Barthez Competition revient en ELMS avec Fabien Barthez qui entamera sa seconde saison au volant d’un prototype (Liger JSP217). Algarve Pro Racing, IDEC Sport Racing et Tockwith Motorsport alignent également la nouvelle Ligier.

SMP Racing est une des quatre équipes à rouler avec le nouveau châssis Dallara pilotée par Mikhail Aleshin. L’équipe italienne Cetilar Villorba Corse passe de LMP3 à LMP2 avec également une Dallara, tout comme Jan Lammers avec Racing Team Netherland et le nouveau team Danois High Class Racing qui vient compléter la catégorie LMP2 composées de 13 voitures.

LMP3 : une grille qui promet d’être disputée

Des courses à rebondissements et des grilles complètes ont été les mots d’ordre de la catégorie LMP3 en 2016 et cela va continuer en 2017 avec 16 voitures engagées à la saison. 15 des engagés exploitent la Ligier JS P3 – Nissan alors que M-Racing YMR aligne 2 voitures dont une Norma M 30 (soumise à homologation avant la première course à Silverstone).

United Autosports engage 2 voitures pour défendre son titre 2016 avec Mark Patterson comme pilote désigné. Duqueine Engineering revient également avec deux Ligier JS P3 après une première saison fructueuse tout comme By Speed Factory (Espagne), 360 Racing (UK), Eurointernational (USA) Inter Europol Competition (Pologne) RLR Msport (UK), Panis Barthez Competition et Ultimate (France).

L’équipe AT Racing rejoint la catégorie LMP3 avec une Ligier pilotée par le Biélorusse Alexander Talkanitsa.

LMGTE : Aston Martin, Ferrari, Porsche : que demander de mieux ?

La grille LMGTE est composée de 7 voitures : trois Ferrari, deux Porsche et deux Aston Martin. Les champions en titre, Beechdean AMR reviennent pour défendre leur titre avec Andrew Howard désigné comme premier pilote de la Vantage n°99. Leur plus proche rival la saison dernière, JMW Motorsports alignera une Ferrari 458 avec Rob Smith.

Deux nouvelles Ferrari F488 GTE sont alignées sur la grille ELMS par l’équipe italienne Spirit of Race, Gianluca Roda sera au volant de la n°51 et Duncan Cameron au volant de la n°55. Les deux Porsche 911 RSR sont exploitées par Proton Competition avec Christian Ried dans la n°77 et Wolf Henzler au volant de la n°88.

Les champions de la Michelin GT3 Le Mans Cup, TF Sport engagent la seconde Aston Martin V8 Vantage avec Salih Yoluc comme pilote principal.

Pierre Fillon, président de l’ACO : « En tant que championnat principal européen, nous nous réjouissons d’avoir une grille aussi importante pour la saison 2017 de l’European Le Mans Series. L’ELMS est une étape importante de la pyramide de l’endurance et continue d’attirer des équipes et des pilotes de renoms, venant du monde entier, sur les meilleurs circuits d’Europe. Nous sommes impatients de voir la saison 2017 débuter. »

Gérard Neveu, CEO de l’European Le Mans Series : « 2017 marque la cinquième saison depuis le renouveau de l’ELMS et le championnat continue de fournir un des meilleurs plateaux d’Endurance en Europe. Le calendrier composé de six courses sur des circuits de renoms permettra aux équipes et pilotes de s’affronter et d’offrir aux fans des spectacles riches en rebondissements que ce soit sur place ou en live devant leurs écrans.

Le plateau LMP2 est très diversifié avec les nouvelles Dallara, Ligier et Oreca. Nous avons Aston Martin, Ferrari et Porsche en LMGTE et avec 16 voitures, la catégorie LMP3 promet de nombreux coups de théâtre. La saison 2017 promet d’être une des meilleures de l’histoire de l’ELMS. »

La manche d’ouverture de l’European Le Mans Series se déroulera le samedi 15 avril à Silverstone suivi par les manches en Italie (Monza), Autriche (Red Bull Ring), France (Le Castellet), Belgique (Spa-Francorchamps) et Portugal (Portimão). Les tests officiels se dérouleront à Monza les 28 et 29 mars.

source :ELMS