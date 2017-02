Ogier : « Pas de marge d’erreur en Suède »

Sébastien Ogier espère concrétiser son bon début de saison

Il souhaite décrocher un nouveau podium au Rallye de Suède où il a déjà excellé par le passé.

Après sa victoire au Rallye Monte-Carlo pour ses débuts avec M-Sport sur la Ford Fiesta WRC, Sébastien Ogier pourrait enfoncer le clou en signant un nouveau succès la semaine proche en Suède.

Le quadruple champion du monde a déjà remporté cette épreuve sur neige à trois reprises, sa première victoire (avec Volkswagen Motorsport) remontant à 2013, et reste invaincu depuis 2015.

« Nous avons eu un début de saison de rêve au Monte-Carlo, mais cela ne doit pas nous distraire. C’est une épreuve que j’apprécie beaucoup. On y atteint des vitesses incroyables sur la neige et la glace et cela va encore s’accroître avec les nouvelles voitures.

Cela signifie que nous n’aurons pas de marge d’erreur et que nous devrons être très précis. Nous ne sommes en général séparés que de quelques secondes et chaque seconde aura donc une vraie importance », a commenté le Français.

Sébastien Ogier a profité des malheurs de Thierry Neuville au Monte-Carlo pour se positionner en tête du Championnat avec 7 points d’avance sur son plus proche rival, son ancien coéquipier chez Volkswagen Jari-Matti Latvala.

« Si nous décrochons un nouveau podium la semaine prochaine, ce serait un début de saison fantastique qui dépasserait toutes nos attentes à ce stade de la saison. Je ne vois de raisons qui nous empêcheraient d’être confiants, mais cela réclame malgré tout beaucoup de travail en coulisses. Nous n’avons pas encore vu le vrai potentiel de chacun et je m’attends à une bagarre serrée en Suède », a souligné Sébastien Ogier.

M-Sport occupe la première place du Championnat Constructeurs en disposant de 16 points d’avance sur le Toyota Gazoo Racing, de 20 unités sur Hyundai Motorsport et de 30 sur Citroën Racing.

source: Autohbdo.fr – Jacques-Armand Dupuis