Kami Laliberté heureux de sa progression

En Formule Toyota à Taupo, Nouvelle-Zélande

C’est un Kami Laliberté heureux de la progression affichée au fil des séances d’essais libres et de qualifications, entre jeudi et ce matin, qui a conclu sa journée du samedi 4 février avec une respectable 6e place lors de la course au programme en après-midi en Nouvelle-Zélande.

Aux côtés des quelques dix-neuf autres jeunes coureurs internationaux de la Castrol Toyota Racing Series, le jeune Montréalais participe jusqu’à demain à l’avant-dernier programme au calendrier de ce championnat hivernal sur le tracé long de 3,5 kilomètres portant le nom de la légende néo-zélandaise du sport motorisé : le Bruce McLaren Motorsport Park. Le circuit est situé à Taupo, sur les rives du lac du même nom, au milieu de l’Île du Nord.

« La première séance de qualifications s’est bien passé, j’ai aimé ma progression constante depuis jeudi. Ma 6e place s’est avérée bien satisfaisante considérant qu’à la première libre d’il y a deux jours, j’étais 15e. Dans la seconde qualification, ce fut encore mieux, me plaçant 5e à un dixième de seconde de la pole », a raconté le pilote québécois.

En après-midi, lors de la première des trois épreuves du week-end, un sprint de 15 tours, parti en 6e position, Laliberté a terminé à cette même position.

« Il y a eu peu d’action, ce fut une course bien calme, il y a bien eu un drapeau rouge, mais ça n’a pas changé beaucoup de choses. Ce qui est bien cependant, c’est que pour la dernière course de dimanche, on a tiré au sort les six premières positions et j’ai obtenu la première place sur la grille », a révélé le coureur de l’équipe M2 Compétition.

Il aura donc l’occasion demain en matinée de partir 5e pour le second sprint du week-end et premier pour l’ultime épreuve de vingt tours, un hommage à un autre champion néo-zélandais qu’ont bien connu les amateurs canadiens, le Denny Hulme Memorial Trophy.

source: PR kamilaliberte