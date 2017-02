Fin de saison victorieuse pour Mike Parisy

La saison sportive de Mike Parisy s’achève par un hat-trick (pole position, record du tour et victoire)

À l’occasion des 500 Nocturnes organisées sur l’anneau du Rhin.

Mike Parisy et son équipe Saintéloc Racing finissent cette campagne 2016 sur une note positive.

Contraint de déclarer forfait lors de la finale du championnat international à Barcelone suite à un puissant impact dans le peloton, la saison en Blancpain Sprint n’aura pas permis au pilote Palois de débuter sa collaboration avec sa nouvelle équipe par une victoire.

De nombreux points positifs sont néanmoins à retenir avec une 6ème place aux 24h de Spa-Francorchamps (1er des équipages privés) ainsi que deux top 5 à Brands Hatch & Hungaroring.

Mike Parisy :

« Je suis heureux de finir sur une note positive après le difficile forfait de Barcelone. Le niveau de performance affiché par notre équipe s’est nettement amélioré au cours de l’année, nous avons fait face à une concurrence d’un très haut niveau malgré nos débuts dans la catégorie Sprint.

Je tiens très sincèrement à remercier mon équipe sportive et tous les amis partenaires m’ayant soutenu cette saison et sans qui cette aventure ne serait possible.

Des discussions sont actuellement en cours pour 2017, l’objectif sera de mettre à profit toute l’expérience acquise cette saison pour nous battre aux avant-postes dès la première épreuve… »

source: Mike Parisy Presse