Claire Williams compte énormément sur Felipe Massa

Une grande pression sur le Brésilien

Claire Williams compte beaucoup sur Felipe Massa pour cette saison 2017.

Le Brésilien sera le point de référence de l’équipe de Grove, après le départ de Valtteri Bottas et de Pat Symonds, au moment où les règlements techniques sont bouleversés.

« Lance est un débutant et il aura donc déjà beaucoup à faire pour apprendre. Pour Felipe, c’est une autre histoire. Nous comptons beaucoup sur lui, » déclare la directrice de Williams.

« Felipe va pouvoir nous guider grâce à ses 15 années d’expérience en Formule 1. C’est l’un des pilotes les plus expérimentés du plateau et c’est un avantage quand vous repartez d’une feuille blanche sur le plan technique. Il sera notre référence. »

Et elle ajoute : « Felipe va devoir travailler énormément cette année, notamment avec les ingénieurs. Parce que c’est une saison où nous allons probablement voir énormément de développements techniques. Ces Formule 1 ne seront déjà plus les mêmes entre leurs premiers tours de roue en essais et la première course en Australie. »

« Quelqu’un comme Felipe, qui n’est pas seulement bon dans la voiture et constant, sera un atout important quand il s’agira de faire les essais. Il sera aussi capable de guider le processus de développement dès le début. Pour nous il sera capital dans le développement et la performance de notre FW40 cette année. »

source : http://motorsport.nextgen-auto.com