Viñales achève le Test de Sepang à la première place

Maverick Viñales s’est adjugé le meilleur chrono du Test de Sepang

Lors de l’ultime journée de roulage sur le tracé malaisien.

Les pilotes du MotoGP™ ont repris la piste très tôt ce mercredi, afin de boucler le plus de runs possible lors de cette ultime journée de Test à Sepang.

Les équipes espéraient avancer un maximum dans leur programme… Malheureusement une averse, certes de très courte durée, est venue quelque peu perturber leurs plans sur les coups de 14h30 ; les pilotes ayant dû patienter que l’asphalte ne sèche pour rechausser les pneus slicks.

Résumé – Test de Sepang 2017 – Jour 3

L’essentiel de la troisième journée du Test Officiel de Sepang.

Et le meilleur temps est au final à mettre au crédit de Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). L’Espagnol, qui avait déjà dominé le Test Officiel de Valence en novembre dernier, a réussi à établir un chrono en 1’59.368 ; battant ainsi de 84 millièmes le temps réalisé mardi après-midi par Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar).

Repoussé au dixième rang de la deuxième session, Marc Márquez effectuait quant à lui un bond dans la hiérarchie, en venant hisser sa RC213V en seconde position.

L’Espagnol, qui avait connu un souci électronique mardi et qui fut un des concurrents les plus assidus comme en témoignent ces 85 tours alignés, pointait à un peu plus d’un dixième de son compatriote.

Jolie progression également pour son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), qui passe de la 14e place à la quatrième ; Andrea Dovizioso (Ducati Team) étant venu s’intercaler entre les deux pilotes de la firme japonaise.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) terminait cinquième de cette troisième journée, juste devant Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) et Casey Stoner (Ducati Test Team), qui avait récupéré le guidon de la Desmosedici d’essai confiée à Michele Pirro mardi.

Cal Crutchlow (LCR Honda), Jorge Lorenzo (Ducati Team) et Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), de nouveau meilleur rookie du jour, complétaient un Top 10, qui se tenait en moins d’une demi-seconde.

Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), auteur du meilleur chrono mardi, héritait cette fois du onzième rang.

L’Italien, victime d’une chute dans la courbe 15, est un des rares concurrents à ne pas avoir amélioré au même titre que Héctor Barberá (Reale Esponsorama Racing) et Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing), eux aussi partis à la faute dans les virages 5 et 2.

Le transalpin, qui devançait son coéquipier Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) restait toutefois détenteur du second temps combiné.

Dans le clan Aprilia, Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) et Sam Lowes (Aprilia Racing Team Gresini) se classaient respectivement 13e et 22e ; tandis que chez KTM, Bradley Smith (Red Bull KTM Racing Factory) et Pol Espargaró héritaient des 21 et 23e chronos.

Le Français Loris Baz (Reale Esponsorama Racing), qui fête ses 24 ans, finissait la journée au 20e rang.

Les pilotes du MotoGP™ seront de retour en piste dès le 15 février pour trois jours de Test à Phillip Island.

Résultat chez MotoGP.com

source: MotoGP.com