Smith : « Un bon point de départ »

Le Britannique fait le bilan de ses trois premières journées d’essais de l’année

Avec Red Bull KTM Factory Racing.

Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) est reparti de Sepang satisfait de son travail et en progrès sur une RC16 qu’il avait testée pour la première fois à Valence, en novembre 2016.

Le Britannique disposait de nombreuses nouveautés à évaluer et a conclu à la 22e position du classement combiné, à 1.970s du leader et avec un chrono identique à celui de son coéquipier Pol Espargaró.

Bradley Smith :

« Je crois que nous avons fait ce que nous avions à faire durant ces trois journées. Je suis allé plus vite quand je me suis senti à l’aise et nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons suivi notre programme étape par étape et essayé de ne pas faire d’erreur. C’était important parce que le développement est une étape cruciale.

Disons que nous avions une douzaine de nouveautés à tester et que onze d’entre elles étaient positives, ce qui est très bien à Sepang. Je crois que nous avons de claires indications. Le team a fait un travail fantastique durant les trois jours et nous avons progressé partout, que ce soit sur les pneus, les suspensions, l’électronique ou le châssis.

Nous ne sommes qu’à 1,9s, à Sepang, l’un des circuits les plus longs du calendrier, et ce n’était que le premier test de 2017. C’est un bon point de départ. »

