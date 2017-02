Robert Kubica rejoint le ByKolles Racing

Après la F1 et le rallye

Kubica débarque en Endurance en rejoignant le ByKolles Racing avec sa CLM01/P1, seule LMP1 privée du plateau du WEC.

Le ByKolles Racing a confirmé la présence de Robert Kubica à l’occasion de la conférence de presse de l’ACO qui s’est tenue ce jeudi 2 février. L’écurie autrichienne engagera la seule LMP1 privée du plateau du WEC avec la CLM01/P1 désormais motorisée par Nismo suite au retrait du Rebellion Racing qui sera désormais en LMP2.

Après sa carrière en F1 et en rallye, Robert Kubica s’attaque donc à l’Endurance avec une première saison au niveau mondial où il évoluera en compagnie d’Oliver Webb, et un 3e pilote qui doit encore être confirmé.

« Après mon passage en rallye, j’ai cherché quelque chose qui se rapprochait le plus possible de la F1 et c’est exactement ce que j’ai trouvé en LMP1, a reconnu le Polonais. J’ai pu faire mes premiers tours de roues sur la CLM01/P1 à la fin de l’an dernier.

J’ai été rapidement très à l’aise et j’ai pu augmenter mon rythme efficacement. Je suis certain de tirer encore plus de performance avec davantage d’expérience. J’attends déjà impatiemment le Prologue à Monza (1er et 2 avril) et le début de saison à Silverstone (16 avril). »

« L’équipe professionnelle du ByKolles Racing continuera à apporter des évolutions importantes sur la voiture pendant la saison et j’en suis ravi, a rappelé l’ancien pilote Renault. Le WEC se court sur des circuits que je connais depuis mon passage en F1, à l’exception du Mans. J’ai entendu tellement de belles choses sur cette épreuve dans la Sarthe. Je suis très excité de faire mon premier départ sur cette course de 24 heures. »

source : Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © ByKolles Racing)