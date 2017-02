La liste des engagés aux 24 Heures du Mans

Qui succèdera à Porsche, Signatech Alpine et Ford dans la Sarthe en 2017 ?

L’ACO a dévoilé la liste des soixante engagés qui disputeront les 24 Heures du Mans 2017 marquées par le retrait d’Audi.

Les 24 Heures du Mans disputées les 17 et 18 juin devraient voir la lutte pour la victoire se disputer entre Porsche et Toyota.

Si la marque allemande engagera deux 919 Hybrid avec ses équipages engagés en WEC Jani-Lotterer-Tandy et Bamber-Bernhard-Hartley, son rival japonais alignera un 3e modèle dans la Sarthe, mais aussi à Spa avec notamment Stéphane Sarrazin, potentiellement rejoint par Ryo Hirakawa.

José-Maria Lopez a été confirmé aux côtés de Mike Conway et Kamui Kobayashi pour la saison du WEC.

La catégorie LM P1 sera complétée par la présence de la CLM P1/01 – Nismo du Team By Kolles qui enregistre l’arrivée de Robert Kubica pour la saison du WEC et donc les 24 Heures du Mans. Le Polonais, vu sur la LM P1 privée lors des Rookie Tests de Bahreïn, sera notamment épaulé par le Britannique Oliver Webb.

Les 24 Heures du Mans permettront aux Ligier JS P217 et aux Dallara P217 de se confronter aux Oreca 07 au niveau mondial. Ces dernières seront notamment emmenées par les Alpine A470 de Signatech Alpine Matmut. Rebellion Racing, G-Drive Racing, Graff Racing, Jackie Chan DC Racing, Manor engageront également deux exemplaires.

Le clan Ligier, d’où est absent le RGR Sport, sera représenté par IDEC Sport Racing, Panis-Barthez Compétition, Algarve Pro Racing, Tockwith Motorsports ou encore United Autosports, toutes en provenance de l’ELMS.

Chris Hoy pilotera la Ligier JS P217 du Eurasia Motorsport. Les Dallara du SMP Racing et du Racing Team Nederand (avec le trio van Eerd – Barrichello – Lammers) seront de la partie. Désigné par l’IMSA, Keating Motorsports alignera sa Riley Mk30-Gibson.

Du côté des GTE Pro, le Chip Ganassi Racing, tenant du titre, reviendra avec quatre Ford GT. La principale nouveauté dans le clan américain provient de l’arrivée du Brésilien Luis Felipe Derani sur la n°67 pour les manches de Silverstone et de Spa en plus des 24 Heures du Mans. Le pilote ESM en IMSA évoluera aux côtés de Andy Priaulx et Harry Tincknell.

Le trio vainqueur en 2016 Joey Hand – Dirk Müller – Sébastien Bourdais sera reconduit et pilotera la n°68 alors que Stefan Mücke – Olivier Pla – Billy Johnson se partageront la n°66 dans la Sarthe, tout comme à Silverstone et à Spa. La dernière Ford GT n°69 sera confiée à l’équipage Ryan Briscoe – Richard Westbrook – Scott Dixon.

Deux Corvette C7.R officielles pour Garcia-Magnussen et Gavin-Milner affronteront leurs cousines américaines. AF Corse conservera deux Ferrari 488 GTE, dont une confiée à Bird-Rigon, tandis que Porsche alignera ses deux nouvelles 911 RSR avec Makowiecki-Lietz et Christensen sur la seconde voiture. Aston Martin restera avec deux Vantage GTE tandis que le Risi Competizione mettra en piste une F488 GTE.

Les Ferrari seront encore bien représentées en GTE Am. Le Clearwater Racing alignera deux F488 comme AF Corse et Scuderia Corsa. Dempsey-Proton Racing, Proton Competition et le Gulf Racing engageront leur 911 RSR. Aston Martin Racing, TF Sport et Beechdean-AMR engageront leurs Vantage, alors que JMW Motorsport reste avec une Ferrari 458 Italia.

Attendue en GTE Pro, l’écurie Larbre Compétition sera finalement présente en GTE Am, avec une Corvette C7.R notamment confiée à Ricky Taylor, récent vainqueur des 24 Heures de Daytona.

Seules deux voitures ont été placées sur la liste des réservistes : Ligier JS P217-Gibson n°46 – RLR Msport en LM P2 et la Porsche 911 RSR -Mentos-Proton Racing en GTE Am.

Liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2017

LM P1

Porsche 919 Hybrid n°1 (Porsche Team) : N. Jani-A. Lotterer-N. Tandy

Porsche 919 Hybrid n°2 (Porsche Team) : E. Bamber-T. Bernhard-B. Hartley

CLM P1/01-Nissan n°4 (ByKolles Racing) : R. Kubica-O. Webb

Toyota TS050 Hybrid n°7 (Toyota Gazoo Racing) : S. Buemi-A. Davidson-K.Nakajima

Toyota TS050 Hybrid n°8 (Toyota Gazoo Racing) : M. Conway-K. Kobayashi-J.-M. Lopez

Toyota TS050 Hybrid n°9 (Toyota Gazoo Racing) : S. Sarrazin

LM P2

Oreca 07-Gibson n°13 (Vaillante Rebellion Racing) : M. Beche-D. Heinemeier Hansson-N. Piquet-Jr

Oreca 07-Gibson n°24 (Manor TRS) : T. Graves

Oreca 07-Gibson n°25 (Manor TRS) : R. Gonzalez

Oreca 07-Gibson n°26 (G-Drive Racing) : R. Rusinov-P. Thiriet

Oreca 07-Gibson n°28 (TDS Racing) : E. Collard-F. Perrodo-M. Vaxiviere

Oreca 07-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion Racing) : J. Canal-N. Prost-B. Senna

Alpine A470-Gibson n°35 (Signatech Alpine Matmut) : S. Richelmi

Alpine A470-Gibson n°36 (Signatech Alpine Matmut) : N. Lapierre

Oreca 07-Gibson n°37 (Jota Sport DC Racing) : D. Cheng

Oreca 07-Gibson n°38 (Jota Sport DC Racing) : H.P. Tung

Ligier JS P217-Gibson n°17 (IDEC Sport Racing) : P. Lafargue

Oreca 07-Gibson n°21 (DragonSpeed Racing) : H. Hedman-B. Hanley

Oreca 07-Gibson n°22 (G-Drive Racing) : M. Rojas

Ligier JS P217-Gibson n°23 (Panis-Barthez Compétition) : F. Barthez-T. Buret

Dallara P217-Gibson n°27 (SMP Racing) : M. Aleshin

Dallara P217-Gibson n°29 (Racing Team Nederland) : R. Barrichello-F. van Eerd-J. Lammers

Ligier JS P217-Gibson n°32 (United Autosports) : W. Owen-H. De Sadeleer

Ligier JS P217-Gibson n°33 (Eurasia Motorsport) : Christopher Hoy

Ligier JS P217-Gibson n°34 (Tockwith Motorsports) : N. Moore

Oreca 07-Gibson n°39 (Graff Racing) : J.Allen

Oreca 07-Gibson n°40 (Graff Racing) : E. Trouillet

Riley Mk.30-Gibson n°43 (Keating Motorsports) : B. Keating

Ligier JS P217-Gibson n°45 (Algarve Pro Racing) : M. Patterson

Dallara P217-Gibson n°47 (Cetilar Villorba Corse) : R. Lacorte

Oreca 07-Gibson n°49 (ARC Bratislava) : M. Konopka

GTE Pro

Ferrari 488 GTE n°51 (AF Corse) : J. Calado-Pier Guidi

Corvette C7.R n°63 (Corvette Racing) : A. Garcia-J. Magnussen

Corvette C7.R n°64 (Corvette Racing) : O. Gavin-T. Milner

Ford GT n°66 (Ford Chip Ganassi Team UK) : S. Mücke-O. Pla-B. Johnson

Ford GT n°67 (Ford Chip Ganassi Team UK) : A. Priaulx-H. Tincknell-L F. Derani

Ford GT n°68 (Ford Chip Ganassi Team USA) : S. Bourdais-J. Hand-D. Müller

Ford GT n°69 (Ford Chip Ganassi Team USA) : R. Briscoe-S. Dixon-R. Westbrook

Ferrari 488 GTE n°71 (AF Corse) : S. Bird-D. Rigon

Ferrari 488 GTE n°82 (Risi Competizione) : T. Vilander-G. Fisichella

Porsche 911 RSR n°91 (Porsche Team) : F. Makowiecki-R. Lietz

Porsche 911 RSR n°92 (Porsche Team) : M. Christensen

Aston Martin Vantage GTE n°95 (Aston Martin Racing) : N. Thiim

Aston Martin Vantage GTE n°97 (Aston Martin Racing) : D. Turner

GTE Am

Corvette C7.R n°50 (Larbre Compétition) : R. Taylor

Ferrari 488 GTE n°54 (Spirit of Race) : F. Flohr

Ferrari 488 GTE n°55 (Spirit of Race) : D. Cameron

Ferrari 488 GTE n°60 (Clearwater Racing) : M. Griffin

Ferrari 488 GTE n°61 (Clearwater Racing) : W-S. Mok

Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa) : C. MacNeil

Ferrari 488 GTE n°65 (Scuderia Corsa) : C. Nielsen

Porsche 911 RSR n°77 (Dempsey-Proton Racing) : C. Ried

Ferrari 488 GTE n°83 (DH Racing) : R. Ragazzi

Ferrari 458 Italia n°84 (JMW Motorsports) : R. Smith

Porsche 911 RSR n°86 (Gulf Racing UK) : M. Wainwright

Porsche 911 RSR n°88 (Proton Competition) : W. Henzler

Aston Martin Vantage n°90 (TF Sport) : S. Yoluc-E. Hankey-R. Bell

Porsche 911 RSR n°93 (Proton Competition) : P. Long

Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing) : P. Dalla Lana

Aston Martin Vantage n°99 (Beechdean AMR) : A. Howard

Réservistes

Ligier JS P217-Gibson n°46 (RLR Msport) : J. Farano

Porsche 911 RSR (Mentos-Proton Racing) : E. Perfettti

Source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel