Les jours sont comptés avant la 35e édition!

Le compte a rebours est officiellement lancé depuis hier avec moins de 8 jours avant la présentation de la 35 édition Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

L’équipe est toujours sur le terrain afin de compléter les derniers préparatifs à l’évènement qui se déroulera du 10 au 12 février prochain!

Au total ce sera 13 000 m3 cubes d’eau qui auront été transformés en neige et 12 500 m3 d’eau transformés en glace! À quelques jours d’étaler les quelques 5 000 balles de foin nécessaires à la sécurité des pistes, nous sommes plus que fébriles de vous présenter une édition anniversaire toute spéciale! Semblerait-il que la météo sera également des plus clémente cette année !

Dernière chance pour profiter de la prévente!

Avec les belles prévisions météo qui s’annoncent, faites vite pour vous procurer vos billets en prévente d’ici le 3 février prochain! Profitez des aubaines sur les passeports 3 jours et billets journaliers dès maintenant en visitant notre billetterie en ligne!

Des pilotes à surveiller!

Comme les divers championnats au calendrier du Grand Prix Ski-doo de Valcourt ont pratiquement tous débutés, voici donc un résumé des meneurs aux classements dans chacune des disciplines présentées à Valcourt.

CSRA Snocross (Pro Open)

1. Mathieu Morin #27

2. Colby Crapo #999

3. Dave Joanis #115

SCMX Snocross (Pro Open)

1. Mathieu Morin #27

2. Colby Crapo #999

3. Dave Joanis #115

ISOC Snocross (Pro Open)

1. Tim Tremblay #11

2. Kody Kamm #53

3. Tucker Hibbert #68

TLR CUP TOUR (Champ 440)

1. Gunnar Sterne #220

2. Matt Shulz #38

3. Cardell Potter #58

Eskape Québec (Moto Pro-Am 450)

1. Karl Daigle #78

2. Jonathan Parisé #770

3. Alexandre Mailhot #134

Eskape Québec (VTT Pro)

1. Pierre-Yves Deneault #269

2. Dany Fiset #911

3. David Sylvestre #27

source: Grand Prix Ski-Doo de Valcourt