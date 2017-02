Formule Renault Eurocup : Un plateau presque complet !

Avec 23 courses au calendrier, dont Monaco en lever de rideau du Grand Prix de Formule 1

La saison 2017 de la Formule Renault Eurocup s’annonce sous les meilleurs auspices. En parallèle, le peloton continue de se renforcer au fil des annonces et affiche déjà presque complet.

Vingt-trois épreuves au calendrier

Avec dix rendez-vous au fil de la saison sur les plus beaux tracés européens, dont Pau et Monaco, le calendrier 2017 proposera vingt-trois courses. Sept des meetings se composeront de deux manches, contre trois départs sur le Hungaroring, le Circuit de Spa-Francorchamps et le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Un plateau incroyablement relevé

En parallèle, la grille de départ de la Formule Renault Eurocup continue de se garnir. Résolument tourné vers l’international, le plateau continue d’accueillir de nouvelles recrues. Une vingtaine de pilotes ont déjà été annoncés et plusieurs autres le seront très prochainement.

Reconnue pour son équité technique et sportive, son niveau de compétition relevé et un calendrier majoritairement constitué de circuits Grade 1 FIA, la Formule Renault Eurocup confirme son statut de support idéal pour les filières de formation.

C’est ainsi que nous y retrouverons plusieurs pilotes des programmes du Red Bull Junior Team et de la Renault Sport Academy. SMP Racing et Escuderia Telmex, qui a contribué à l’accession en F1 de Sergio Pérez et d’Esteban Gutiérrez, aligneront également plusieurs pilotes en 2017.

Tarik Ait Said, Renault Sport Racing, Responsable Sportif des Programmes Compétition Clients : « Nous sommes fiers du succès rencontré par la Formule Renault Eurocup. Grâce aux contacts permanents que nous entretenons avec nos teams, nous avons ainsi pu faire évoluer la série de la meilleure manière possible.

De plus, les liens toujours plus étroits que nous avons avec notre écurie de Formule 1 nous permettent d’aider ces jeunes espoirs à se rapprocher de leur objectif final. C’est ainsi que les vingt-quatre premiers inscrits vont se voir offrir trois heures au simulateur d’Enstone »

Grille provisoire de la Formule Renault Eurocup au 3 février

Josef Kaufmann Racing

Luis Leeds (AUS)

Sacha Fenestraz (FRA)

Ye Yifei (CHN)

Tech 1 Racing

Gabriel Aubry (FRA)

Max Fewtrell (GBR)

Thomas Maxwell (AUS)

Thomas Neubauer (FRA)

R-ace GP

Raúl Guzmán (MEX)

Robert Shwartzman (RUS)

Will Palmer (GBR)

AVF by Adrián Vallés

Axel Matus (MEX)

Henrique Chaves (PRT)

Rodrigo Pflucker (PER)

Fortec Motorsports

Alexey Korneev (RUS)

Frank Bird (GBR)

JD Motorsport

Alexander Vartanyan (RUS)

Jean-Baptiste Simmenauer (FRA)

Mark Burdett Motorsport

TBA

MP Motorsport

Neil Verhagen (USA)

Richard Verschoor (NLD)

Arden Motorsport

Dan Ticktum (GBR)

Calendrier 2017 de la Formule Renault Eurocup

15-16 mars : Circuit de Nevers Magny-Cours (FRA) – Essais collectifs

23-24 mars : Circuit Paul Ricard (FRA) – Essais collectifs

29-30 mars : Nürburgring (DEU) – Essais collectifs

20 avril : Monza (ITA) – Essais collectifs

21-23 avril : Monza (ITA) – 2 courses

11 mai : Silverstone (GBR) – Essais collectifs

12-14 mai : Silverstone (GBR) – 2 courses

19-21 mai : Pau (FRA) – 2 courses

26-28 mai : Monaco (MCO) – 2 courses

29 juin : Hungaroring (HUN) – Essais collectifs

30 juin-2 juillet : Hungaroring (HUN) – 3 courses

14-16 juillet : Nürburgring (DEU) – 2 courses

21-23 juillet : Red Bull Ring (AUT) – 2 courses

25-27 août : Circuit Paul Ricard (FRA) – 2 courses

22-24 septembre : Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) – 3 courses

27-29 octobre : Circuit de Barcelona-Catalunya (ESP) – 3 courses

source: Renault Sport Series