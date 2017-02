Monster Energy NASCAR Cup : Twisted Tea sponsor de Ty Dillon à la Germain Racing

Pour sa première saison à temps complet en Monster Energy NASCAR Cup Series

Ty Dillon sera sponsorisé par Twisted Tea à l’occasion de quelques courses.

Twisted Tea a trouvé un accord avec Ty Dillon tant en Monster Energy NASCAR Cup Series, qu’en NASCAR XFINITY Series.

Dans la division reine ce sera en tant que sponsor principal de la Chevrolet SS n°13 pour quelques courses, alors qu’en XFINITY ce sera pour l’ensemble de la saison sur Chevrolet Camaro n°3, mais en tant que sponsor associé.

“Nous sommes impliqués en NASCAR depuis quelques saisons et nous savons que la Richard Childress Racing, la Germain Racing et Ty Dillon sont les meilleurs des meilleurs et nous ne pouvions espérer une meilleure équipe. Notre équipe apprécie la NASCAR et nous voulons être partenaire avec une équipe et un pilote qui a le même engagement un jour de course.” — Michelle Sullivan Sr., responsable marketing chez Twisted Tea

La Germain Racing a signé un accord de partenariat technique avec la Richard Childress Racing en 2014. Ce partenariat comprend, l’ingénierie, des membres d’équipe, mais également des moteurs issus de la plate-forme ECR Engines. Ty Dillon, petit-fils de Richard Childress a signé un contrat en décembre 2016 avec la Germain Racing et sera candidat au titre de rookie de l’année face à Erik Jones et Daniel Suárez notamment.

Ces dernières années Twisted Tea était le sponsor principal de l’une des deux voitures de la Richard Petty Motorsports, la n°9, puis la n°44, mais la structure a fermé ses portes à l’issue de la saison 2016, ne laissant qu’Aric Almirola dans la Ford n°43.

