WTCC : Nouveau défi pour Aurélien Panis avec Zengő Motorsport

Aurélien Panis abordera un nouveau défi dans sa carrière

Engagé en monoplace depuis 2011, le fils d’Olivier Panis fera ses débuts en WTCC l’an prochain sur une Honda Civic du Zengő Motorsport.

La grille de départ du WTCC 2017 pourra compter sur le renfort d’Aurélien Panis. Après ses années en monoplace depuis 2011, de la F4 nationale jusqu’aux pelotons de la Formula V8 3.5 via la FR 2.0 et FR 3.5, le fils d’Olivier Panis donnera une nouvelle orientation à sa carrière cette saison.

« C’est un championnat international très relevé et une grande étape dans ma carrière, se réjouit Aurélien Panis. Il y a beaucoup de pilotes expérimentés et victorieux dans la série et ce sera donc un défi très excitant et difficile pour moi.

Il faudra se remonter les manches dès le premier jour. Je suis fier de conduire pour une équipe comme Zengő Motorsport, qui a remporté des courses dans le passé, et je suis très honoré de rejoindre la famille Honda Racing. »

La structure hongroise a notamment permis à Norbert Michelisz de se révéler avant de voir le pilote de 32 ans passer au rang d’officiel Honda l’an passé.

Pour sa première saison, le fils du vainqueur du Grand Prix de Monaco 1996 (avec une Ligier propulsée par un moteur Mugen-Honda) visera avant tout à prendre de l’expérience au volant d’une Honda Civic version 2017, sous le regard attentif de son père, qui commente les épreuves pour Eurosport.

source: Autohbdo.fr – Pierre Tassel