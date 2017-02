Sauber sur la même longueur d’onde que Liberty Media

Via la voix de son Team Principal Monisha Kaltenborn

Sauber F1 Team estime que le groupe américain a compris les difficultés de la discipline et prendra les bonnes décisions.

Au moment où la Formule 1 connaît un véritable changement d’ère en coulisses, Sauber semble voir d’un bon œil l’arrivée de Liberty Media.

Monisha Kaltenborn, Team Principal de la structure d’Hinwil en Suisse, est revenue avec nous sur ses attentes et l’espoir suscité par le rachat par le groupe américain qui a parfaitement « identifié les maux de la F1 et veut y remédier » selon la responsable indo-autrichienne.

La patronne de l’équipe helvétique reconnaît toutefois que Liberty Media s’attaque à un chantier d’ampleur.

« Je ne pense pas que la partie va être facile pour Chase Carey (directeur Général du Groupe F1. Ndlr) car il y a des arrangements en place qui vont devoir être renégociés, mais ça ne doit pas être un frein.

Beaucoup de ces arrangements ont été construits dans des situations particulières que plus rien ne justifie.

Les gens de Liberty Media ont acheté la F1 en toute connaissance de cause, et s’ils veulent que leur modèle économique – et le nôtre par la même occasion – fonctionne, ils doivent agir tout de suite, sans attendre 2020 comme certains le souhaitent (pour coïncider avec l’introduction possible d’une nouvelle motorisation. Ndlr). C’est maintenant qu’ils doivent s’attacher à résoudre les problèmes. »

source: Autohebdo.fr