Nascar – Dale Earnhardt Jr en essais à Phoenix

Contraint de prendre du recul l’an passé en raison de symptômes liés à une commotion cérébrale

Dale Earnhardt Jr a repris une nouvelle fois le volant lors d’essais à Phoenix en Arizona.

En décembre dernier, Dale Earnhardt Jr réalisait un roulage privé pour satisfaire aux conditions de son retour en action en Nascar, après avoir manqué la plus grande partie de la saison 2016 après avoir ressenti des symptômes liés à une commotion cérébrale.

Ce test concluant entérinait la presque fin de la convalescence du pilote préféré des fans américains, et lançait une nouvelle étape dans le processus de retour du pensionnaire de la Chevrolet n°88 du Hendrick Motorsports.

Hier, le natif de Kannapolis s’est une nouvelle fois glissé dans le baquet de sa monture pour une session d’essais programmée sur l’ovale de Phoenix en Arizona.

Malgré un petit début d’incendie sur ses freins, le fils de la légende Dale Earnhardt a pu évoluer normalement en piste, lui qui avoue ne pas trop savoir à quoi s’attendre avant le Daytona 500, le 26 février prochain en Floride.

« Parfois, vous voyez des gars en sport, peu importe lequel, qui sont absents pendant un certain temps et qui doivent s’adapter à ce qui a changé depuis qu’ils ont pris du recul, déclare Dale Jr. Et puis il y a des personnes qui reviennent comme s’ils n’avaient jamais manqué un jour. Alors je ne sais pas.

J’espère juste que je ne serai pas trop rouillé. Je suis vraiment impatient d’aller là-bas et d’être performant, de bien courir et de cocher cette case, pour montrer que nous sommes là où nous devons être. »

Dale Earnhardt Jr avait notamment été remplacé par Jeff Gordon en 2016, ce dernier s’étant distingué le week-end dernier en remportant les 24 Heures de Daytona avec le Wayne Taylor Racing.

