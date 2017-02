Flavio Briatore : « La F1 doit redevenir le championnat du monde des pilotes »

Après le rachat de la F1 par le groupe américain Liberty Media

L’ancien Team Principal de Renault F1 Team s’est exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Flavio Briatore ne mâche pas ses mots. L’Italien s’est longuement exprimé dans une interview pour la Gazzetta dello Sport après le rachat de la F1 par Liberty Media.

Pour l’ancien responsable de l’écurie Renault F1 Team, la situation de la discipline n’est pas reluisante, tant du côté sportif que des équipes, un élément pas assez évoqué lors du rachat selon lui.

« L’erreur est à mettre au crédit de tout le monde, y compris la FIA et les équipes qui ont voulu et voté cette Formule 1 hybride qui ne profite pas à tout le monde, et qui a fait exploser les coûts, avance Briatore. Le problème a commencé quand ils ont stoppé la FOTA en 2009. Si elle avait survécu, elle n’aurait pas permis ce changement.

Cela doit redevenir le championnat du monde des pilotes et non des ingénieurs. Liberty Media doit le plus tôt possible geler les moteurs, comme cela avait été fait à la fin de l’ère des blocs atmosphériques quand il y avait douze voitures en une seconde. »

Comme l’avouait Ross Brawn le nouveau responsable de la partie sportive, la simplicité devra être le mot d’ordre à l’avenir pour la discipline qui a entamé une vraie révolution avec le remplacement de Bernie Ecclestone par Chase Carey.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel