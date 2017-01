Un des favoris pour le titre 2017

Daniel Ricciardo espère se placer en concurrent direct de Lewis Hamilton

L’Australien s’attend à ce que la nouvelle monoplace de Red Bull Racing lui permettre de se hisser au niveau du pilote Mercedes.

La nouvelle réglementation technique 2017 apportera-t-elle un bouleversement de hiérarchie sur la grille de départ en F1 ?

Pour répondre à cette question, il faudra encore attendre quelques jours pour voir les premiers tours de roues des monoplaces F1 nouvelle génération, et plus encore la première véritable confrontation en piste en Australie le week-end du 26 mars.

Red Bull Racing sera notamment très surveillée, et compte poursuivre sur la lancée d’une saison 2016 qui a marqué un retour aux affaires pour la structure de Milton Keynes, avec Daniel Ricciardo et la révélation confirmée Max Verstappen.

L’Australien n’a aucun doute sur la capacité de son équipe et de son motoriste Renault à progresser à nouveau en 2017, Red Bull Racing étant également inspiré lors des changements de réglementation. « L’année 2016 était vraiment encourageante pour toute l’équipe, rappelle Ricciardo sur le site de la F1.

Nous nous sommes retrouvés à jouer des victoires, podiums et des pole positions. C’était un grand pas de plus vers là où nous voulons retourner. Et d’après ce que j’ai entendu dire de la nouvelle voiture, je me risquerais certainement à parier sur nous. »

Interrogé sur la position de favori de Lewis Hamilton, qui a vu chez Mercedes le départ du tenant du titre Nico Rosberg, remplacé par Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo ne compte rien lâcher face au Britannique et jouer sa chance au championnat.

« Je pense que nous pouvons être dans la lutte, martèle l’Australien. Si nous connaissons les mêmes améliorations que l’an dernier, alors il n’aura rien de facile, croyez-moi. »

source: Pierre Tassel