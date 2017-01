Salon de la moto de Montréal : découvrez dès aujourd’hui les motos de demain!

Un aperçu de certains des centaines de modèles dévoilés pendant les trois jours de l’événement

Cette année, le Salon de la moto de Montréal se caractérise par un nombre exceptionnel de nouveautés provenant des quatre coins du monde. Les 35 000 visiteurs attendus du vendredi 24 au dimanche 26 février au Palais des congrès de Montréal en auront assurément plein la vue avec plus de 500 motos en démonstration.

Quels que soient vos besoins et votre style de conduite privilégié, nous vous dévoilons quelques-unes des 500 nouveautés présentées par les grands fabricants lors de cette édition.

Petites cylindrées – 500 CC et moins

BMW G310R : tous veulent la conduire

Manœuvrable, sportive, puissante (avec son moteur de 313 cm³), sûre et fiable, elle vous mènera autant au travail qu’à une destination loin de la ville. Sa qualité maximale et sa technologie extraordinaire intensifient le plaisir de conduite. Aussi légère que robuste. Sa fourche anodisée couleur or, ses étriers de frein et son bras oscillant en aluminium témoignent de la qualité de sa fabrication. Ses découpes réduisent son poids, ses jambes de force offrent la stabilité, et ses larges pneus bonifient l’adhérence à la route.

Honda Rebel 500 / 300 : authentique cruiser

Fort couple à bas régime, bande de puissante délicieusement linéaire et sonorité agréable la caractérisent. Sans oublier ses larges roues de 16 pouces. Les ingénieurs de Honda ont conçu son moteur et son système d’échappement expressément pour le type de pilotage pratiqué sur un cruiser. Représentant un style de vie et une attitude, cette moto est destinée à quiconque recherche un moyen d’exprimer son individualité. Son allure moderne comporte des éléments empruntés aux motos sport, ce qui lui donne un style résolument contemporain.

Kawasaki Z125 Pro : maniable, mais robuste

Dans la lignée des populaires appareils Z800 et Z1000, elle se fait remarquer par son moteur de 125 cm³ monocylindrique quatre temps, refroidi par air. Avec sa suspension de haute qualité, elle est parfaite pour rouler à deux, d’autant plus qu’elle supporte un poids supérieur à 350 livres. Compacte, avec un siège à 30,7 pouces au-dessus du sol, elle est facile à manœuvrer, même pour des débutants.

KTM 390 Duke : un classique redessiné

Une moto conçue pour maximiser le plaisir de la conduite. Elle rassure les débutants, mais procure des tonnes de plaisir aux pilotes expérimentés. Légère, puissante et à la fine pointe de la technologie, elle assure des sensations fortes autant dans la jungle urbaine qu’à la campagne. Parmi ses nouveaux éléments : un réservoir redessiné et plus gros, un silencieux plus volumineux et désormais placé sous le moteur au flanc droit et une nouvelle fourche inversée plus légère et moins sujette aux frictions.

Rétros

BMW R nineT Racer : revivre l’ère des légendaires superbikes

Elle se démarque par le rugissement unique de son moteur. Son design s’inspire des sports motorisés des années 70. Son long empattement et ses poignées surbaissées placées bas sur le pont de fourche supérieur assurent une position assise basse et sportive, tout comme les repose-pieds surélevés et loin à l’arrière, donnant la sensation d’être littéralement couché sur la moto. Son moteur boxer à deux cylindres et refroidi par air affiche une cylindrée de 1170 cm³ et un rendement de 81 kW (110 chevaux de puissance au frein) pour une livrée de puissance hautement dynamique, même à basses vitesses.

Suzuki VanVan 200 : le côté amusant du rétro

Voici la moto qui combine cool et amusement. Avec son allure rétro distinctive, elle possède un côté classique qui donne du style pour aller à la plage, faire le tour du campus, partir à l’aventure ou vous rendre n’importe où dans la région. Sa selle large et spacieuse offre assez d’espace pour deux personnes avec un maximum de confort. Autres particularités: un bouton de démarrage ultrafacile, un système évolué d’injection électronique du carburant et des pneus surdimensionnés

Triumph Street Cup : une sportive et urbaine au tempérament de street racer

Inspirée du style épuré de la Street Twin, elle en reprend la carrosserie minimaliste et les finitions contemporaines pour les allier à de nouvelles caractéristiques sportives, dont une authentique selle et un couvre-selle amovible typés Café Racer. Elle marie l’ergonomie, le dynamisme et un esprit urbain grâce à son guidon, sa suspension arrière dédiée et son étrier avant à deux pistons coulissants Nissin. Son moteur Bonneville ultra coupleux de 900 cm³ est parfaitement adapté à la ville comme aux sinueuses routes secondaires. Avec plus de 120 accessoires, cette sportive emblématique très personnalisable montre encore plus de tempérament, de style et de confort.

Yamaha SCR950 : conquérir la route

La nouvelle SCR950 saura satisfaire toutes les exigences! Avec son style distinctement Scrambler, ses trucs technos et son bicylindre en V de 942 cm³ vibrant, elle brouille la ligne entre le passé et le présent. Dotée d’une position de conduite redressée très confortable, elle est munie d’une transmission à cinq rapports à entraînement par courroie, d’une suspension arrière et à deux amortos de qualité supérieure et à réservoir accolé. Parfaite pour ceux qui affectionnent la conception robuste des modèles d’antan, mais avec la fiabilité d’aujourd’hui.

Guzzi V7III Special : se réinventer dans la continuité

Ce modèle a totalement été revampé pour marquer sa troisième génération. Proposé en trois versions (Stone, Special et Racer), il est constant avec les autres motos de la gamme. Stone se distingue par l’omniprésence du noir dans ses composantes, alors que Special fait davantage place au chrome. Pour sa part, Racer s’inscrit dans l’héritage sportif de la marque, gagnante de multiples titres mondiaux.

«Street»/Urbaines

Harley-Davidson Roadster : puissance sport

Cette moto procure une combinaison de puissance à chaque démarrage, en plus d’une agilité et d’une allure de garage personnalisée unique en son genre. Un style bien calé, un arrière aérodynamique et un couple de démarrage efficace dans les virages la définissent. Son ensemble performance haut de gamme se compose d’une fourche avant inversée de 43 mm, de freins à disque double, d’une suspension arrière réglable et d’un nouveau bloc d’instruments comprenant un compteur de vitesse et un compte-tours. La position de conduite est dynamique tout en étant confortable grâce à la nouvelle selle deux places, aux commandes centrées et aux barres abaissées.

Harley-Davidson Street Glide Special : rendre la route plus agréable que jamais

Ce modèle rassemble une technologie confortable, un style bagger épuré et un système d’infoloisirs haut de gamme à écran tactile de 6,5 pouces avec GPS intégré et système audio BOOM. Il a établi une norme mondiale en matière de style «hot rod» épuré. Le tout nouveau moteur Milwaukee-Eight 107 accentue cette allure avec son couple massif. Sa conduite est également unique, grâce à une nouvelle suspension et aux freins Brembo à timonerie Reflex. Autres caractéristiques : freins ABS de série, carénage intérieur noir lustré et jupe de carénage de couleur assortie.

Triumph Bonneville Bobber : un authentique custom de série

Avec sa beauté ravageuse, elle saisit parfaitement les principes de minimalisme esthétique et de détermination d’une véritable Bobber : lignes pures et basses, selle unique, large guidon plat, carénage et phares minimalistes, réservoir sculpté, roues à rayons avec une large roue arrière et style hardtail incontournable. Le châssis, la suspension et le cadre totalement inédits offrent dynamisme, confort et confiance d’exception. Au chapitre de la performance, l’excellent moteur Bonneville de 1200 cm3 est doté d’un réglage spécial Bobber pour libérer encore plus de couple et de puissance à bas régime. Et pour envelopper le pilote dans un pur son hot-rod Bonneville, l’appareil est doté de coniques triangulaires en biseau et d’une double boîte à air exclusive à filtres.

Indian Chieftain : la légendaire

Cette moto est alimentée par un formidable moteur Thunder Stroke 111 et remplie de caractéristiques, dont une parfaite position de contrôle. Pare-brise électrique, système audio de 100 watts de qualité supérieure, sacoches verrouillables à distance et maniabilité sûre et fiable. Avec autant d’attributs, ses propriétaires peuvent s’en vanter.

Un prochain communiqué suivra très bientôt pour les modèles Street/Performance, Aventure, les motos double usage/hors route, sport, les scooters et les trois roues.

Toutes les grandes marques sont présentes au Salon pour dévoiler plus de 500 nouveautés, sans oublier les accessoires et les plus récentes technologies. Soyez-y.

Du 24 au 26 février au Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle)

Le vendredi 24 février : de 12 h à 22 h

Le samedi 25 février : de 10 h à 21 h

Le dimanche 26 février : de 10 h à 17 h

Entrée (taxes incluses)

Adultes (15 ans et plus) : 15,50 $

Aînés (65 ans et +) et étudiants (sur présentation d’une carte étudiant valide): 12 $

Juniors (6-14 ans) : 11 $

Enfants (6 ans et -) : gratuit si accompagnés d’un adulte

Laissez-passer familial (deux adultes et deux juniors) : 40 $

source: salonmotomontreal.ca