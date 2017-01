Le Circuit Yvon Duhamel prisé des pilotes d’ovale

7e manche de la TLR Cup Tour à Valcourt

Le championnat TLR CUP TOUR qui s’arrêtera au Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance du 10 au 12 février prochain.

La compétition s’annonce féroce sur la piste du Circuit Yvon Duhamel avec la présence des plus grands pilotes d’ovale sur glace au monde dans différentes classes dont l’impressionnante catégorie Pro Champ 440.

GUNNAR STERNE S’IMPOSE À WAUSAU, WI

Le weekend dernier se déroulait à Wausau, dans l’État du Wisconsin. Les manches 4 et 5 du prestigieux championnat américain TLR CUP TOUR. Un programme de course où les nombreux revirements ont déjoué les tendances de début de saison. C’est pilote de L’Illinois, Gunnar Sterne (220) qui s’est mérité les honneurs dans la classe élite Champ 440 alors que le jeune Jordan Wahl (747) a surpris terminant la finale en seconde position devant le triple champion à Valcourt originaire du Wisconsin, Nick Van Strydonk (13)

CLASSEMENT GÉNÉRAL TLR CUP TOUR

Avec une fin de semaine plutôt difficile particulièrement en finale, le meneur des 3 premières manches Cardell Potter (58), se retrouve donc 3e au classement général. Matt Schultz #38, vainqueur à Valcourt en 2007, occupe la seconde position du classement général alors que Gunnar Sterne (220) est le grand meneur après 4 manches toujours en classe Champ 440.

Les Québécois Sabrina Blanchet (79), Steven Marquis (37), Jason Lavallée (66) et Felipe Roy-Lalonde (48) seront également à surveiller dans cette même catégorie. Selon le meneur au championnat, Gunnar Sterne, qui compte bien s’illustrer au Québec, la lutte sera féroce lors du Grand Prix Ski-doo de Valcourt, l’un des évènements le plus attendu du championnat TLR CUP TOUR:

« C’est un évènement majeur avec l’une des plus grandes pistes du Championnat. Ce sera pour moi l’occasion de découvrir une nouvelle piste et de nouveaux fans! (…) il y aura de l’action cette année avec la TLR CUP ça c’est certain! »

Les pilotes d’ovale s’arrêteront au Viking Speedway dans l’état du Minnesota les 3 et 4 février prochains avant de prendre la route pour participer à la 6e manche dans la ville-reine de la motoneige, Valcourt.

PRÉVENTE JUSQU’AU 3 FÉVRIER

Les spectateurs ont jusqu’au 3 février pour se procurer leurs billets en prévente et profiter des prix réduits. Les billets journaliers de même que les passeports 3 jours au coût de 45$, sont disponibles en ligne au grandprixvalcourt.com ou par téléphone au 1-866-532-7543. Rappelons que les enfants de 12 ans et moins accompagnés dʼun adulte sont admis gratuitement sur le site.

Les amateurs peuvent obtenir les plus récentes nouvelles du Grand Prix de Valcourt sur Facebook, Twitter et sur Instagram

source: grandprixvalcourt.com