Des légendes et champions du motocyclisme seront honorés

Au onzième banquet annuel d’intronisation du Temple de la Renommée de la Moto du Canada

Le conseil d’administration du Temple de la renommée de la moto du Canada a le plaisir d’annoncer le quatrième membre de la classe de 2016.

Buddy Ford Sr. sera honoré lors du 11e banquet annuel d’intronisation et de sa réunion qui aura lieu le 25 février 2017 à l’hôtel Sheraton de l’aéroport de Montréal, Québec.

Retour dans les années cinquante, tout le monde connaissait le nom de Buddy Ford au Canada. Dans sa ville natale de Trois-Rivières, c’était le héros local, l’homme que tous les jeunes rêvaient d’égaler quand ils seraient grands. C’était un acteur remarquable dans la plupart des aspects du motocyclisme canadien.

« Edward Buddy Ford » a été champion canadien de «course sur route» (Road Race) en 1954 et il a remporté plusieurs titres nationaux en karting également. Buddy était aussi le roi du «Dirt track» au Québec. Pendant ses meilleures années, il a gagné de nombreuses courses dont celle de Trois-Rivières.

Il était très connu aux États-Unis et il a roulé comme pilote d’usine pour les motos Triumph. Buddy senior a couru partout au Québec, en Ontario et dans l’Est des États-Unis. Il a participé à la course de 200 milles de Daytona Beach sur la plage et il a également couru sur l’anneau du Speedway la première année où il a été ouvert aux motos.

Pendant toute la carrière de pilote de son fils Buddy Ford Jr, papa a été son meilleur commanditaire et son mécanicien à temps plein, dans différentes disciplines telles que motocross, «dirt track», course sur glace et supermoto.

Il n’y a jamais une course que Buddy jr n’a pas fini. En tant que mécanicien de son fils, il a reçu le titre de mécanicien de l’année sur le circuit.

En 1985, Senior a aidé Junior à devenir promoteur d’événements. Ils ont travaillé jour et nuit pour mettre en valeur de nombreuses compétitions. Reconnus parmi les meilleurs dans l’industrie de la promotion des événements de motocross, les Fords continuent d’essayer de redonner au sport, un petit morceau de ce qu’ils ont reçu au fil de ces années.

Le président du conseil et les administrateurs sont heureux et honorés d’accueillir Buddy Ford Sr. dans la classe de 2016 .

Les billets pour le onzième banquet annuel d’intronisation du Temple de la renommée de la moto du Canada seront bientôt disponibles à www.canmoto.ca.

source: Colin Fraser CSBK