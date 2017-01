Suzuki, Rins et Iannone font leur rentrée 2017

Toute l’équipe Suzuki Ecstar était réunie à Sepang, en cette veille de reprise, pour y effectuer sa présentation 2017

Après Movistar Yamaha MotoGP et Ducati, c’était au tour de Suzuki Ecstar de lancer sa campagne 2017 ce dimanche, depuis le Circuit International de Sepang où débutera dans moins de 24 heures le premier Test Officiel de l’année.

La firme de Hamamatsu, représentée par Davide Brivio (Team Manager), Ken Kawauchi (Manager Technique) et Satoru Terada (Directeur du Team), y introduisait la livrée 2017 de sa GSX-RR, ainsi que ses deux nouveaux pilotes, parmi lesquels Andrea Iannone, dont les chronos s’étaient avérés plutôt prometteurs lors du Test Officiel de Valence en novembre dernier.

L’Italien, qui débute un nouveau chapitre de sa carrière après quatre saisons passées dans le clan Ducati, sera associé au jeune Álex Rins, tout fraîchement promu du Moto2™. Parti à la faute lors de sa deuxième journée de roulage sur le tracé Ricardo Tormo, l’Espagnol a eu tout l’hiver pour récupérer de sa blessure au dos.

Davide Brivio :

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli au cours de ces deux dernières années. Réussir à remporter une course l’an dernier était incroyable. Nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons, nous avons une excellente ambiance au sein du team et notre victoire de l’an dernier doit être un nouveau point de départ.

Nous sommes ravis de notre nouvelle line-up, avec Andrea Iannone, un pilote expérimenté, qui a déjà gagné et qui sera capable d’amener notre moto au sommet dès le début. De l’autre côté du garage nous aurons un rookie, Álex Rins, nous devrons l’aider du mieux possible et au début il devra principalement apprendre. »

L’Italien Andrea Iannone aborde sa saison 2017 avec le Team Suzuki Ecstar.

Andrea Iannone :

« Cet hiver j’ai eu le temps de me reposer mais aussi de m’entraîner, ce qui est très important pour avoir suffisamment d’énergie durant la saison. À Valence, mes premières impressions sur la Suzuki avaient été très bonnes. Le châssis fonctionne très bien et je crois que la moto va bien à mon style.

Nous battre pour la victoire dès le départ sera très difficile mais j’espère le faire, c’est notre objectif. Je me suis tout de suite senti très à l’aise avec le reste de l’équipe. Tout le monde a le sourire dans le garage et c’est quelque chose d’important pour les pilotes. »

Rins impatient de relever le défi 29/01/2017

Le rookie espagnol est en pleine forme pour ses retrouvailles avec la GSX-RR, avec laquelle il avait chuté lors de son premier test.

Álex Rins :

« Je me sens beaucoup mieux depuis ma chute de Valence. J’ai dû attendre un mois avant de reprendre l’entraînement, car il fallait que je récupère correctement du dos. J’ai ensuite pratiqué beaucoup d’activités, motocross, ski, gym et vélo.

À ce jour, je ne ressens plus de douleur, je suis prêt pour ce nouveau projet et très excité de remonter sur ma moto demain. Mes premiers tours à Valence n’ont pas été évidents.

Une MotoGP est plus lourde comparé à une Moto2 et beaucoup plus puissante. Le feeling est juste incroyable, mais je dois encore travailler dur pour m’y adapter. Cette année, je veux surtout apprendre pour être rapide au plus vite, gagner en expérience, car le niveau en MotoGP est très élevé.

Le team Suzuki Ecstar est comme une famille. Je m’y suis senti très bien, dès ma première entrée dans le box. »

