Raphaël Lessard débute sa saison

Avec un Top 10 au SpeedFest 200

Raphaël Lessard, jeune pilote de St-Joseph-de-Beauce, vient tout juste de signer son premier Top 10 de l’année lors du SpeedFest 2017 au Crisp Motorsports Park en Géorgie.

En effet, Raphaël s’est élancé de la 22e position pour terminer en 10e position lors de la course de 200 tours de la Champion Racing Association (CRA) sur l’ovale du Watermelon Capital Speedway.

Toujours au volant de sa Toyota Camry #99 FRL Express/Team Coach Imaging/Toyota-TRD/JBLAudio de l’équipe David Gilliland Racing, Raphaël a connu une course sans embûches majeures alors qu’il s’est frayé un chemin parmi des pilotes d’expérience.

Ayant connu une séance de qualification difficile après qu’un bris mécanique l’ait empêché de faire un bon chrono, Raphaël n’est pas resté longtemps en 22e position alors que, dès les premiers tours, il a imposé son rythme en effectuant toute une remontée atteignant la 10 position pour un première fois au 71e tour.

Il a même fait une pointe en 9e place au 138e tour.

Comme à son habitude, Raphaël a été en moyen de dépasser ses concurrents par la ligne extérieure, chose extrêmement difficile dans les courses d’ovales.

En fin de course, le problème de suspension est réapparu, rendant la conduite difficile, et l’espoir de voir Raphaël monter sur le podium s’envoler. Le pilote a tout de même réussi à se tenir entre la 15e position et la 9e position tout au long de l’épreuve, et de finalement terminer en 10e place.

Ce n’est que partie remise, alors que Raphaël participera au Rattler 250 de la série SSS du 16 au 19 mars prochains au South Alabama Speedway. Entre temps, le Beauceron reviendra au Québec pour « voir la neige », pour reprendre ses mots.

Raphaël Lessard : « Ça a été une fin de semaine correcte. On a eu des problèmes en qualifications avec une pièce qui a brisé en arrière de la voiture. En course, ça a été la même histoire, nous avons également eu des problèmes.

Au début de l’épreuve, j’ai réussi à remonter le peloton, car j’ai trouvé une bonne ligne à l’extérieur sur la piste. Après l’arrêt aux puits et des pneus neufs ça s’est amélioré pour quelques tours, puis notre problème de suspension est revenu.

Somme toute, arriver 10e malgré ce pépin n’est pas si pire! Je me dois de remercier l’équipe David Gilliland Racing qui n’a pas arrêté de travailler sur la voiture une seconde! Merci aussi à FRL Express, Team Coach Imaging, Toyota TRD et JBL Audio qui me soutiennent encore cette année ».

