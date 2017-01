Mick Schumacher s’impose deux fois en MRF Challenge

Sur le Buddh International Circuit en Inde

Le pilote allemand, qui sera aligné par Prema Powerteam en FIA F3 cette saison, s’est montré à son avantage ce week-end en MRF Challenge sur le Buddh International Circuit en Inde.

Auteur de la première pole position après avoir dominé Harrison Newey, le fils du septuple champion du monde F1 a empoché hier la première course du week-end devant Felipe Drugovich et Newey.

Troisième de la seconde manche derrière Joey Mawson et Ralf Aron, Mick Schumacher a retrouvé la plus haute marche du podium lors de la troisième confrontation ce dimanche matin devant Mawson et Newey.

Le fils de l’ingénieur Red Bull Racing a remporté la dernière manche du week-end devant Aron et Mawson, alors que Mick Schumacher n’a pas vu l’arrivée, après avoir été impliqué dans deux incidents.

