Monster Energy NASCAR Cup : Réduction des essais pour les trois séries nationales

Alors que le calendrier des premiers week-ends de course vient d’être officialisé par la NASCAR

Une constante ce dégage, la réduction du temps d’essais pour l’ensemble des séries.

Au moins une heure d’enlevée pour la Cup chaque week-end, tel est le constat fait après la publication des calendriers des premiers week-ends de compétition. Sur le Daytona International Speedway, il y a même une journée de préparation de moins que l’an dernier, le mercredi.

Comme c’est le cas lors de chaque publication d’horaires la NASCAR indique que ceux-ci sont soumis à modification, mais peu de changement est à attendre, d’autant que les instances réfléchissent de plus en plus à réduire la durée des semaines de course.

Hormis au Texas et au Kentucky où l’asphalte sera refait, ce qui devrait entraîner plus d’essais afin d’acquérir des données, la tendance à la baisse des heures d’essais devrait se confirmer.

Dans le détail, à Daytona il y aura neuf séances d’essais contre dix l’an dernier. Chaque écurie ne pourra prendre part qu’à huit d’entre elles, puisqu’il y aura une séance d’essais pour les pilotes inscrits dans la première course qualificative et une autre pour ceux inscrits dans la seconde.

10 heures et 35, c’était le temps d’essais accordé en 2016 à l’occasion des Speedweeks, il ne sera que de 7 heures et 20 minutes, plus de trois heures de retirées.

La Cup perdra également une d’essais sur l’ovale d’Atlanta, une heure et 25 minutes à Las Vegas, puis une heure et 30 minutes à Fontana. Pour les épreuves autres que celles de Daytona, il y a désormais une séance de 55 minutes le vendredi avant les qualifications, puis 50 minutes le samedi pour préparer la course.

En ce qui concerne la XFINITY ce sera une heure et 25 minutes de moins à Daytona, puis trente minutes d’ôtées lors des trois épreuves suivantes, Atlanta, Las Vegas et Fontana.

En Truck, trente minutes sont enlevées tant à Daytona qu’Atlanta.

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER