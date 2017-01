Jesse Lazare, le pilote de l’équipe Motorsports in Action, remporte les 24 Heures de Daytona

Moins de 48 heures après avoir fait débuter l’une des deux McLaren 570S GT4 de l’équipe Motorsports In Action (MIA) dans la course de la série IMSA Continental Challenge

Le pilote montréalais Jesse Lazare a remporté les 24 Heures de Daytona, en Floride. Inscrit dans cette légendaire épreuve au sein de l’équipe américaine Alegra Motorsports, Jesse et ses coéquipiers ont mis la main sur la victoire dans la classe GTD.

Il s’agit d’un immense accomplissement pour le pilote et un grand honneur pour l’équipe MIA, qui engage Lazare à temps plein cette saison en série Continental Challenge.

Disputant pour la première fois de sa carrière les Rolex 24 Heures de Daytona, Jesse Lazare était en équipe avec les Américains Carlos de Quesada, son fils Michael, l’Ontarien Daniel Morad et le Danois Michael Christensen sur une Porsche 911 GT3-R inscrite par Alegra Motorsports.

Cet équipage a triomphé avec une avance de seulement deux dixièmes de seconde au terme des 24 heures de course. Il se classe également dix-huitième toutes-catégories, sur 55 partants.

Pour Eric Kerub, le propriétaire de l’équipe MIA, l’honneur est grand de pouvoir désormais compter sur le vainqueur des 24 Heures de Daytona dans son équipe :

« Jesse faisait un programme double ce week-end, en disputant d’abord la course de Continental Challenge sur une de nos voitures, puis en prenant part aux 24 Heures avec l’équipe Alegra.

Il a été performant dans les deux courses et, je dois avouer que pour tous les membres de l’équipe MIA, de pouvoir dire aujourd’hui que nous avons avec nous l’un des vainqueurs des 24 Heures de Daytona 2017 est une immense fierté. Ça ne peut que décupler notre motivation à briller tout le reste de l’année, avec Jesse Lazare et nos autres pilotes ».

Jesse Lazare sera de retour aux commandes de la McLaren 570S GT4 numéro 69 Garaga/Pfaff de l’équipe MIA en mars prochain, lors du week-end des 12 Heures de Sebring.

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps.

Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

source: Service Presse (photos Didier Schraenen – Pole Position)